ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Contra los gobernadores

Según el gremio, entre los organismos que estarían en riesgo de sufrir recortes se encuentran entidades clave como el Indec, el Conicet, la Oficina Anticorrupción, la Anses, el INTA y el INTI, entre otros. En este marco, Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, elevó el tono de sus críticas, asegurando que la reforma es el “mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales” y responsabilizando no solo al Presidente, sino también a los gobernadores a quienes calificó como “participes necesarios” de políticas regresivas.