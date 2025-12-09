ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a un paro nacional para este martes, manifestando su contundente rechazo a la inminente reforma laboral que el Gobierno Nacional planea impulsar. Esta medida de fuerza se anticipó luego de que trascendiera que el Ejecutivo daría a conocer el texto de la reforma esta misma semana, generó una rápida escalada de tensión entre el gremio y la Casa Rosada.
La reacción del oficialismo no se hizo esperar: altas fuentes del Ejecutivo confirmaron que se descontará el día a todos los empleados estatales que se adhirieron a la huelga. Este anuncio busca desalentar la participación en la protesta que tiene su punto central en una concentración a las 11:00 en el Congreso de la Nación, donde ATE planea visibilizar su oposición a la política laboral y económica del Gobierno.
El paro convocado por ATE se sustenta en tres ejes fundamentales de reclamo, siendo el principal el rechazo a la reforma laboral que busca modificar aspectos clave como vacaciones, indemnizaciones y despidos. A esto se suma la exigencia de la reapertura de paritarias con recomposición salarial, dado el deterioro del poder adquisitivo. Finalmente, la preocupación por el posible recorte en organismos descentralizados -que, según ATE, podría afectar hasta el 10% de los trabajadores- completa el cuadro de la protesta.
Contra los gobernadores
Según el gremio, entre los organismos que estarían en riesgo de sufrir recortes se encuentran entidades clave como el Indec, el Conicet, la Oficina Anticorrupción, la Anses, el INTA y el INTI, entre otros. En este marco, Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, elevó el tono de sus críticas, asegurando que la reforma es el “mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales” y responsabilizando no solo al Presidente, sino también a los gobernadores a quienes calificó como “participes necesarios” de políticas regresivas.
La reforma laboral que desató la convocatoria de ATE será presentada públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión del Consejo de Mayo pautada para el mediodía de hoy en Casa Rosada. Si bien el Ejecutivo buscó moderación en la “letra chica” para asegurar los apoyos necesarios en el Congreso, el texto figura en el temario de sesiones extraordinarias y el oficialismo intentará lograr su aprobación con el respaldo de referentes en el Senado.
Además del paro nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, el gremio ha coordinado retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10:30 para facilitar la participación de los empleados estatales en la protesta central en el centro porteño. La masividad de la convocatoria será clave para medir la capacidad de presión de ATE frente a la decisión del Gobierno de penalizar la adhesión con descuentos salariales.
La medida de fuerza de ATE marca el inicio de una batalla gremial crucial contra las reformas que busca implementar el Poder Ejecutivo. El pulso entre la protesta sindical y la dureza del Gobierno al aplicar descuentos establece un precedente inmediato sobre el modo en que se gestionarán los conflictos laborales en el sector público.