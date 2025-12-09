Habrá sesiones extraordinarias en el Congreso durante diciembre: qué temas se tratarán

El Poder Ejecutivo formalizó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, un llamado que marca el inicio de una etapa clave para la administración de Javier Milei, que busca avanzar en un paquete de reformas económicas e institucionales. La decisión se oficializó mediante el Decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.