Habrá sesiones extraordinarias en el Congreso durante diciembre: qué temas se tratarán

Las reformas laborales, del Código Penal y la Ley de los Glaciares ocupan el centro de la discusión, en la que se buscará, además aprobar el Presupuesto 2026.

PRIMERA MINORÍA. Después de los comicios de octubre, el Gobierno comenzó a consolidar el diálogo con los bloques dialoguistas. PRIMERA MINORÍA. Después de los comicios de octubre, el Gobierno comenzó a consolidar el diálogo con los bloques dialoguistas. FOTO TOMADA DE X.COM/DIPUTADOSAR
Hace 12 Min

El Poder Ejecutivo formalizó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, un llamado que marca el inicio de una etapa clave para la administración de Javier Milei, que busca avanzar en un paquete de reformas económicas e institucionales. La decisión se oficializó mediante el Decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según lo dispuesto, el período extraordinario comenzará este miércoles y se extenderá hasta el 30 de diciembre. En ese plazo, el Gobierno intentará obtener el respaldo legislativo necesario para aprobar proyectos que considera fundamentales para encarar la segunda parte de su gestión. Entre las prioridades figuran el Presupuesto 2026 y un conjunto de iniciativas tributarias, laborales, penales y ambientales, varias de las cuales aún deben ser remitidas al Parlamento.

El oficialismo confía en que la nueva composición del Congreso de la Nación, surgida tras las elecciones de octubre y que lo dejó como primera minoría en la Cámara de Diputados, facilite el tratamiento de las iniciativas. Sin embargo, también admite que será imprescindible alcanzar acuerdos con los bloques dialoguistas y los legisladores alineados con los gobernadores afines.

En este escenario, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene desde su llegada al cargo una intensa agenda de contactos con provincias aliadas que podrían aportar los votos necesarios. El Gobierno sostiene que el paquete de reformas permitirá “ordenar” la economía y dar previsibilidad al programa fiscal, además de avanzar en cambios estructurales que, afirma, son imprescindibles para sostener la recuperación económica.

¿Qué proyectos fueron incluidos en las sesiones extraordinarias del Congreso?

Entre los temas propuestos por el Ejecutivo para ser tratados en las sesiones extraordinarias se destacan:

- Presupuesto 2026: elaborado por el Ministerio de Economía, fija las proyecciones de ingresos y gastos del Estado para el próximo año. Será el primer presupuesto propio de la gestión Milei, ya que hasta ahora se trabajó con la prórroga del aprobado para 2023.

- Ley de Inocencia Fiscal: conocida como la iniciativa para regular los “dólares colchón”, busca ofrecer un mecanismo simplificado para que los contribuyentes puedan declarar ahorros no registrados, reduciendo litigios por evasión y estableciendo un esquema impositivo especial.

- Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: el proyecto plantea la obligación de aprobar únicamente leyes cuyo financiamiento esté garantizado y propone que cada presupuesto anual se elabore con equilibrio o superávit fiscal.

- Modernización Laboral: la reforma laboral, cuyos detalles se conocerán en las próximas horas, apunta a desregular el mercado de trabajo. Una vez presentada oficialmente, será girada al Congreso para su discusión.

- Reforma del Código Penal: el Ejecutivo enviará un proyecto de actualización integral del código, aún en elaboración.

- Modificaciones a la Ley de Glaciares: la iniciativa propone actualizar el marco de protección de glaciares y del ambiente periglacial para otorgar mayor participación a las provincias en su gestión. Organizaciones ambientalistas ya anticiparon cuestionamientos, aunque el texto definitivo todavía no fue remitido al Parlamento.

