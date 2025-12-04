Secciones
Política

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

El Ejecutivo celebró la nueva composición y el ministro Luis Caputo aseguró que “se terminó esa amenaza de que nos pueden voltear”.

OLA LIBERTARIA. El oficialismo logró un crecimiento extraordinario para convertirse en la primera minoría con un bloque de 95 diputados. afp OLA LIBERTARIA. El oficialismo logró un crecimiento extraordinario para convertirse en la primera minoría con un bloque de 95 diputados. afp
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 2 Hs

La Cámara de Diputados de la Nación vivió una sesión preparatoria de jura de nuevos legisladores cargada de tensión política y euforia, marcando el inicio de un período parlamentario variablemente reconfigurado. Un total de 127 nuevos diputados prestaron juramento, una ceremonia que se convirtió en un acto político de alta intensidad con la presencia destacada de figuras clave del oficialismo.

La expectación era palpable, magnificada por la inusual presencia en el recinto del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei (Secretaria general de la Presidencia), y otros funcionarios libertarios como Manuel Adorni (Jefe de gabinete) y Diego Santilli (ministro del Interior). Los referentes de La Libertad Avanza (LLA) siguieron la ceremonia desde uno de los balcones de la Cámara baja, lo que desató la algarabía de los diputados oficialistas y el rechazo visible de una parte importante de la oposición.

REACCIÓN. La presencia de Milei en un balcón generó tensión en el recinto. REACCIÓN. La presencia de Milei en un balcón generó tensión en el recinto.

En este marco de euforia por momentos violentos, la sesión no estuvo exenta de incidentes. Se registraron intensos cruces de cánticos entre los diferentes espacios políticos, que reflejaron la polarización del nuevo cuerpo. Algunos legisladores aprovecharon el momento de su juramento para pronunciar mensajes políticos directos, e incluso se observaron gestos polémicos que avivaron el debate.

Recinto partido

Los últimos movimientos legislativos cristalizaron una Cámara de Diputados virtualmente partida en dos grandes polos. El oficialismo logró un crecimiento extraordinario para convertirse en la primera minoría con un bloque de 95 diputados.

Este notable ascenso le permitió a LLA superar al bloque del Partido Justicialista (PJ), que quedó relegado a la segunda minoría con 93 integrantes. Este es un cambio drástico en el escenario político: el oficialismo pasó de tener 37 diputados a 95, mientras que el peronismo se contrajo, partiendo de 98 bancas a 93.

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

El crecimiento libertario no solo incrementó su volumen propio, sino que también profundizó la fragmentación de las fuerzas que componían el arco opositor y aliado. En la previa a la jura, el PJ perdió a tres legisladores catamarqueños alineados con el gobernador Raúl Jalil, en un gesto que se interpretó como un rechazo a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner.

La nueva composición legislativa fue celebrada por el gobierno. De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó el impacto político y económico de este nuevo mapa de poder. Durante un encuentro con líderes empresariales, afirmó: “Se terminó esa amenaza de que nos pueden voltear. Somos primera minoría”.

Alianzas y fracturas

Los libertarios, por su parte, cimentaron su fuerza a costa de sus aliados. A los 80 diputados electos se sumaron 14 más, provenientes de distintas fuerzas: nueve del PRO, tres radicales catalogados como “peluca”, la santafesina Verónica Razzini y Francisco Morchio, de Encuentro Federal. La sangría del bloque amarillo, presidido por Cristian Ritondo, continuó con más bajas, dejando al bloque reducido a solo 12 miembros.

El nuevo mapa de Diputados: cómo quedaron los bloques tras la jura de los nuevos legisladores

El nuevo mapa de Diputados: cómo quedaron los bloques tras la jura de los nuevos legisladores

El radicalismo vivió un proceso de desgranamiento progresivo, quedando reducido a seis legisladores y fracturándose en cuatro espacios distintos: la UCR, Democracia, la Liga del Interior y el monobloque Unidos. En un movimiento de último minuto, Pro, la UCR, el MID y otros legisladores, sellaron una alianza precaria y pragmática en un interbloque de 22 diputados, buscando asegurar su lugar en las mesas de discusión.

En este panorama, los bloques intermedios se posicionan como determinantes para inclinar la balanza en cada votación. El oficialismo, conducido por el presidente de la Cámara, Martín Menem, deberá reunir 34 voluntades adicionales para alcanzar el número necesario para abrir el recinto e imponerse en las votaciones. El PJ, por su parte, necesita 36 votos adicionales.

Martín Menem, tras ser reelecto presidente de la Cámara de Diputados: “La misma convicción del primer día”

Martín Menem, tras ser reelecto presidente de la Cámara de Diputados: “La misma convicción del primer día”

Otro polo de poder clave lo conforman los gobernadores peronistas distanciados del kirchnerismo. Representantes de Salta, Misiones, Catamarca, Neuquén y Tucumán reúnen 16 escaños en distintos interbloques, como Innovación Federal, y actuarán coordinados.

Temas Cristina Fernández de KirchnerHonorable Cámara de Diputados de la NaciónDiego SantilliLuis CaputoJavier MileiManuel AdorniMartín MenemLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos
1

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos

La avanzada de los gauchos del norte
2

La avanzada de los gauchos del norte

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online
3

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales
5

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
6

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

Del sur a los Valles: así avanza el ambicioso plan vial que impulsa la Provincia

Del sur a los Valles: así avanza el ambicioso plan vial que impulsa la Provincia

El jueves, sesión clave en el Concejo: definen si el boleto de colectivo en la capital pasará a costar $1.250

El jueves, sesión clave en el Concejo: definen si el boleto de colectivo en la capital pasará a costar $1.250

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

Quién es Cristian Auguadra, el contador del entorno de los Caputo que se convirtió en el nuevo “Señor 5”

Quién es Cristian Auguadra, el contador del entorno de los Caputo que se convirtió en el nuevo “Señor 5”

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Comentarios