Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

La expectación era palpable, magnificada por la inusual presencia en el recinto del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei (Secretaria general de la Presidencia), y otros funcionarios libertarios como Manuel Adorni (Jefe de gabinete) y Diego Santilli (ministro del Interior). Los referentes de La Libertad Avanza (LLA) siguieron la ceremonia desde uno de los balcones de la Cámara baja, lo que desató la algarabía de los diputados oficialistas y el rechazo visible de una parte importante de la oposición.