Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación vivió una sesión preparatoria de jura de nuevos legisladores cargada de tensión política y euforia, marcando el inicio de un período parlamentario variablemente reconfigurado. Un total de 127 nuevos diputados prestaron juramento, una ceremonia que se convirtió en un acto político de alta intensidad con la presencia destacada de figuras clave del oficialismo.
La expectación era palpable, magnificada por la inusual presencia en el recinto del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei (Secretaria general de la Presidencia), y otros funcionarios libertarios como Manuel Adorni (Jefe de gabinete) y Diego Santilli (ministro del Interior). Los referentes de La Libertad Avanza (LLA) siguieron la ceremonia desde uno de los balcones de la Cámara baja, lo que desató la algarabía de los diputados oficialistas y el rechazo visible de una parte importante de la oposición.
En este marco de euforia por momentos violentos, la sesión no estuvo exenta de incidentes. Se registraron intensos cruces de cánticos entre los diferentes espacios políticos, que reflejaron la polarización del nuevo cuerpo. Algunos legisladores aprovecharon el momento de su juramento para pronunciar mensajes políticos directos, e incluso se observaron gestos polémicos que avivaron el debate.
Recinto partido
Los últimos movimientos legislativos cristalizaron una Cámara de Diputados virtualmente partida en dos grandes polos. El oficialismo logró un crecimiento extraordinario para convertirse en la primera minoría con un bloque de 95 diputados.
Este notable ascenso le permitió a LLA superar al bloque del Partido Justicialista (PJ), que quedó relegado a la segunda minoría con 93 integrantes. Este es un cambio drástico en el escenario político: el oficialismo pasó de tener 37 diputados a 95, mientras que el peronismo se contrajo, partiendo de 98 bancas a 93.
El crecimiento libertario no solo incrementó su volumen propio, sino que también profundizó la fragmentación de las fuerzas que componían el arco opositor y aliado. En la previa a la jura, el PJ perdió a tres legisladores catamarqueños alineados con el gobernador Raúl Jalil, en un gesto que se interpretó como un rechazo a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner.
La nueva composición legislativa fue celebrada por el gobierno. De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó el impacto político y económico de este nuevo mapa de poder. Durante un encuentro con líderes empresariales, afirmó: “Se terminó esa amenaza de que nos pueden voltear. Somos primera minoría”.
Alianzas y fracturas
Los libertarios, por su parte, cimentaron su fuerza a costa de sus aliados. A los 80 diputados electos se sumaron 14 más, provenientes de distintas fuerzas: nueve del PRO, tres radicales catalogados como “peluca”, la santafesina Verónica Razzini y Francisco Morchio, de Encuentro Federal. La sangría del bloque amarillo, presidido por Cristian Ritondo, continuó con más bajas, dejando al bloque reducido a solo 12 miembros.
El radicalismo vivió un proceso de desgranamiento progresivo, quedando reducido a seis legisladores y fracturándose en cuatro espacios distintos: la UCR, Democracia, la Liga del Interior y el monobloque Unidos. En un movimiento de último minuto, Pro, la UCR, el MID y otros legisladores, sellaron una alianza precaria y pragmática en un interbloque de 22 diputados, buscando asegurar su lugar en las mesas de discusión.
En este panorama, los bloques intermedios se posicionan como determinantes para inclinar la balanza en cada votación. El oficialismo, conducido por el presidente de la Cámara, Martín Menem, deberá reunir 34 voluntades adicionales para alcanzar el número necesario para abrir el recinto e imponerse en las votaciones. El PJ, por su parte, necesita 36 votos adicionales.
Otro polo de poder clave lo conforman los gobernadores peronistas distanciados del kirchnerismo. Representantes de Salta, Misiones, Catamarca, Neuquén y Tucumán reúnen 16 escaños en distintos interbloques, como Innovación Federal, y actuarán coordinados.