El nuevo mapa de Diputados: cómo quedaron los bloques tras la jura de los nuevos legisladores

A partir del 10 de diciembre, el oficialismo pasará de sus actuales 37 diputados a 95, convirtiéndose en la bancada más numerosa. El crecimiento se explica no solo por las bancas obtenidas en las urnas, sino también por el salto de legisladores de otros espacios al oficialismo: ocho del PRO, tres radicales, y el entrerriano Francisco Morchio, alineado con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El bloque continuará bajo la conducción del cordobés Gabriel Bornoroni.