El nuevo mapa de Diputados: cómo quedaron los bloques tras la jura de los nuevos legisladores

La Cámara de Diputados de la Nación renovó su composición y definió un nuevo escenario político con la jura de los nuevos legisladores que se desempeñarán hasta 2029. Estos se suman a los legisladores que continúan en sus bancas por dos años más.
El resultado inmediato fue una reconfiguración completa del tablero parlamentario, donde La Libertad Avanza (LLA) consiguió asegurarse la primera minoría y desplazó a Unión por la Patria (UxP).
A partir del 10 de diciembre, el oficialismo pasará de sus actuales 37 diputados a 95, convirtiéndose en la bancada más numerosa. El crecimiento se explica no solo por las bancas obtenidas en las urnas, sino también por el salto de legisladores de otros espacios al oficialismo: ocho del PRO, tres radicales, y el entrerriano Francisco Morchio, alineado con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El bloque continuará bajo la conducción del cordobés Gabriel Bornoroni.
En tanto, el kirchnerismo que se proyectaba con 98 diputados terminó reduciéndose a 93. La caída se dio en dos etapas: primero, por la salida del puntano Jorge “Gato” Fernández y el tucumano Javier Noguera, quienes rechazaron integrar la bancada; luego, por la decisión de tres legisladores catamarqueños alineados con el gobernador Raúl Jalil, que formarán su propio espacio. El bloque seguirá presidido por el santafesino Germán Martínez.
El espacio Provincias Unidas reúne a legisladores vinculados a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Finalmente, no todos aportaron sus diputados, pero el bloque quedó conformado por 18 miembros.
Además de los diputados referenciados a gobernadores, se sumaron Martín Lousteau, Mariela Coletta, el radical Pablo Juliano, y los ex PRO José Nuñez y Sergio Capozzi. También se incorporó la ex libertaria Lourdes Arrieta, primera expulsada de LLA. La presidencia quedó en manos de la ex vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia.
El jefe de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, decidió no sumarse a Provincias Unidas tras tensiones con los gobernadores. Mantendrá su bancada con Nicolás Massot, aunque selló una alianza parlamentaria para conformar el interbloque “Unidos”, junto con Provincias Unidas y la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade). Entre todos suman 22 diputados.
Golpeado por la fuga de legisladores hacia LLA, el PRO quedó con apenas 12 diputados propios. Para reforzarse de cara a la negociación por comisiones, selló un interbloque junto con:seis diputados de la UCR, os del MID de Oscar Zago, el santacruceño José Luis Garrido (ex Provincias Unidas), y la radical bonaerense Karina Banfi, ahora en monobloque, consignó Clarín.
Por otra parte, los gobernadores de Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) estarían negociando la posibilidad de un interbloque común. Por ahora, Misiones y Salta presentaron su espacio conjunto, Innovación Federal, con siete diputados, aunque podría escalar a 13 si se suman Tucumán y Catamarca.
El Frente de Izquierda conservará sus cuatro bancas: Myriam Bregman, Nicolás Del Caño (PTS), y Romina Del Plá y Néstor Pitrola (Partido Obrero). Pitrola ingresará en reemplazo de Christian Castillo, en el tradicional recambio interno del espacio.
Otros bloques provinciales y monobloques
San Juan mantiene un bloque de dos diputados, Producción y Trabajo, alineado con el gobernador Marcelo Orrego. En Córdoba, Natalia De La Sota sigue en monobloque. En Neuquén, Karina Maureria, de La Neuquinidad, también sostiene su espacio propio en línea con Rolando Figueroa.