Martín Menem, tras ser reelecto presidente de la Cámara de Diputados: “La misma convicción del primer día”

Luego de ser reelecto como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem publicó un mensaje en el que agradeció el respaldo de los legisladores y reafirmó su compromiso. "Quiero agradecer profundamente la confianza para continuar al frente de la Presidencia de la Cámara", afirmó.
"Asumo esta responsabilidad con la misma convicción del primer día, honrando el rumbo que lidera el Presidente Javier Milei y el esfuerzo de todos los que sostienen este proyecto. Gracias a cada diputado, a los equipos de la Casa y a todos los argentinos que acompañan este camino de transformación", subrayó en X (antes Twitter).
Hoy, el riojano, que había llegado al puesto en el inicio del mandato de Milei, obtuvo el aval de la mayoría de los bloques, con una única resistencia: el peronismo votó en contra y la izquierda optó por abstenerse. El oficialismo celebró la continuidad como un gesto de estabilidad interna y de consolidación del liderazgo libertario en el Congreso.
Minutos antes de la confirmación, el diputado de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, adelantó el acompañamiento a la moción pero marcó límites: pidió que Menem “no se convierta en el presidente de una parcialidad” y que “no peque de soberbia” ahora que La Libertad Avanza cuenta con una posición más favorable en la Cámara. “Debe ser el presidente de todos los diputados”, advirtió.
Con la Cámara renovada, un oficialismo agrandado y la continuidad de Martín Menem en la presidencia, Milei celebra un triunfo político clave en un año marcado por tensiones internas y desafíos legislativos. El Gobierno se prepara para encarar una nueva etapa con expectativas renovadas y con la mira puesta en transformar la primera minoría en capacidad efectiva de gobernabilidad.