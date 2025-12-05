El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: una por una, las reformas que busca aprobar

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, anunció que este viernes el presidente Javier Milei firmará el decreto por el cual se convocará al Congreso a celebrar sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre. La decisión permitirá abordar una serie de iniciativas consideradas centrales por el Poder Ejecutivo.
Según confirmó Adorni, durante ese período se tratarán el Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria y la Modernización laboral.
También se buscará tratar la Reforma del Código Penal y la Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.
Al cerrar el anuncio, el funcionario resaltó el rumbo que pretende imprimir el Gobierno: “El avance hacia la prosperidad es irrefrenable”. “Dios bendiga a la República Argentina”, sentenció.
