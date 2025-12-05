El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: una por una, las reformas que busca aprobar

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, anunció que este viernes el presidente Javier Milei firmará el decreto por el cual se convocará al Congreso a celebrar sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre. La decisión permitirá abordar una serie de iniciativas consideradas centrales por el Poder Ejecutivo.