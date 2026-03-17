Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

“Nació un pueblo donde no debía haber nacido, donde se advirtió que no se haga. Porque son zonas bajas, zonas inundables y que iban a sufrir lo que hoy están sufriendo. ¿Qué obras se pueden hacer ahí? No soy técnico, sí he colaborado con el trabajo hídrico más importante de los últimos años en la provincia. Si la Nación pone los recursos, podemos avanzar. La Provincia no tiene ninguna posibilidad de poner recursos. Cada día recibimos menos plata, cada día podemos afrontar con mucho esfuerzo los servicios esenciales. Y bueno, si conseguimos algún financiamiento, si la Nación nos da una mano, podemos llegar a atenuar la situación de La Madrid”, dijo Jaldo.