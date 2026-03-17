Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Durante la conferencia de prensa que encabezó ayer, el gobernador Osvaldo Jaldo trazó una cronología de las acciones ejecutadas por el Gobierno provincial para asistir a la localidad de La Madrid tras las inundaciones. Destacó la evacuación preventiva, la rotura de la ruta 157 para acelerar el drenaje del agua y el operativo de limpieza que permitió que el pueblo estuviera inundado sólo 48 horas. Insistió, a su vez, que hubo un fenómeno climático excepcional en la provincia y la región que provocó las inundaciones.
“La provincia de Tucumán lleva acumulado en estos meses casi 900 milímetros, cuando el promedio anual está entre 1.500 y 1.600. Es decir, que en tres meses y medio ha caído casi el 70% del agua que debería caer en todo el año”, explicó.
Caso muy complejo
Jaldo, a su vez, recordó que entre 2017 y 2019, cuando era vicegobernador, la Legislatura realizó trabajos hídricos, pero alertó que obras de esa magnitud requieren de fondos nacionales o de financiamiento internacional. De todos modos, remarcó que el caso de La Madrid es muy complejo. “Cuando empieza mal es difícil enderezarlo, es difícil luego ver cómo lo podemos solucionar. Hay que decir las cosas como son y no hay que tener miedo: hay un pecado original”, dijo el Gobernador, haciendo alusión a que está asentado en una zona muy baja.
“Nació un pueblo donde no debía haber nacido, donde se advirtió que no se haga. Porque son zonas bajas, zonas inundables y que iban a sufrir lo que hoy están sufriendo. ¿Qué obras se pueden hacer ahí? No soy técnico, sí he colaborado con el trabajo hídrico más importante de los últimos años en la provincia. Si la Nación pone los recursos, podemos avanzar. La Provincia no tiene ninguna posibilidad de poner recursos. Cada día recibimos menos plata, cada día podemos afrontar con mucho esfuerzo los servicios esenciales. Y bueno, si conseguimos algún financiamiento, si la Nación nos da una mano, podemos llegar a atenuar la situación de La Madrid”, dijo Jaldo.