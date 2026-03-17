El Gobierno interviene la AFA por 180 días y pone la lupa en sus cuentas

La medida fue oficializada a través de la resolución 128/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado del control de este tipo de entidades. La decisión se fundamenta en irregularidades detectadas tanto en aspectos administrativos como registrales, lo que derivó en la apertura de actuaciones y en la necesidad de profundizar la fiscalización.