LLA sumó otro legislador a su bloque y se aseguró la primera minoría en Diputados

Francisco Morchio, quien se ubicaba en Encuentro Federal, pasará a integrar las filas de La Libertad Avanza en la Cámara baja.

Hace 1 Hs

El mapa en la Cámara de Diputados de la Nación registró este martes una serie de movimientos que reconfiguraron el equilibrio de fuerzas y dejaron a La Libertad Avanza (LLA) en posición de convertirse en la primera minoría parlamentaria. El avance libertario se dio en paralelo a nuevas incorporaciones y fracturas en otros bloques.

La jornada estuvo marcada por dos hechos claves. Por un lado, tres legisladores de Catamarca abandonaron Unión por la Patria para conformar una bancada propia. Por otro, horas más tarde se oficializó el pase de Francisco Morchio -diputado entrerriano alineado con el gobernador Rogelio Frigerio- al bloque oficialista.

Con estos movimientos, el bloque libertario alcanzó 95 diputados, número que le permite desplazar al kirchnerismo como principal fuerza de la Cámara baja. Hasta las elecciones del 26 de octubre, ese lugar pertenecía al bloque de Unión por la Patria, que ahora pierde terreno frente al crecimiento del oficialismo.

Gladys Medina presidirá el bloque Independencia en la Cámara de Diputados

Morchio, hombre de confianza de Frigerio, no llega solo: el gobernador entrerriano tiene influencia directa sobre otros dos legisladores que integrarán el PRO y la UCR según la alianza electoral vigente en la provincia.

Estas novedades se producen en un escenario legislativo inusual. Aunque el período de sesiones ordinarias ya finalizó y aún no se convocó a extraordinarias, la Cámara sigue siendo escenario de realineamientos de cara a la jura de los nuevos diputados electos, prevista para este miércoles 3 de diciembre a las 10, consignó Infobae.

La salida de Morchio del bloque encabezado por Miguel Ángel Pichetto coincidió con otra ruptura: la de los catamarqueños Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el diputado electo Fernando Monguillot, quienes decidieron apartarse de Unión por la Patria.

Los Diputados de Catamarca se bajaron de Unión por la Patria: La Libertad Avanza logra igualar al kirchnerismo

La noticia fue comunicada formalmente al presidente de la Cámara, Martín Menem, mediante una carta que anunció la creación del bloque “Elijo Catamarca”, que tendrá a Monguillot como presidente. En la misiva se detalla: “De mi mayor consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’”.

Comentarios