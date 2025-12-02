LLA sumó otro legislador a su bloque y se aseguró la primera minoría en Diputados

La noticia fue comunicada formalmente al presidente de la Cámara, Martín Menem, mediante una carta que anunció la creación del bloque “Elijo Catamarca”, que tendrá a Monguillot como presidente. En la misiva se detalla: “De mi mayor consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’”.