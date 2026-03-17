Polémica por la mercadería: Masso confirmó que estará junto a Catalán en los depósitos

A las 22.30 del lunes, agregaron desde este armado, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, "intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el ministro Federico Masso, enviándole varios mensajes para poder destrabar la situación". "Luego de un tiempo, el ministro devolvió el llamado y manifestó: 'Mejor lo dejemos para el miércoles'. Desde La Libertad Avanza queremos dejar en claro que seguimos manteniendo la misma actitud de colaboración y solidaridad con las personas afectadas por las inundaciones. Nuestro único objetivo es ayudar y poner a disposición toda la energía de quienes se ofrecieron voluntariamente para asistir a quienes más lo necesitan en este momento", indicaron.