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Polémica por la mercadería: Masso confirmó que estará junto a Catalán en los depósitos

El ministro de Desarrollo Social dijo que, "para dar fin a las especulaciones", monitoreará el envío de la Nación junto al titular de LLA-Tucumán.

Hace 1 Hs

Tras las tensiones entre el Gobierno provincial y La Libertad Avanza (LLA-Tucumán) por el envío de insumos de la Nación para asistir a inundados de La Madrid, se anunció que referentes de ambos espacios compartirán una actividad conjunta.

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Federico Masso, afirmó que "para dar fin" a las especulaciones, se puso en contacto con el presidente de LLA-Tucumán, Lisandro Catalán. "Se comprometió que en el día de mañana visitar nuestro depósito para, juntos, monitorear la mercadería de Nación, e iniciar la posterior clasificación", expresó el funcionario del gobernador Osvaldo Jaldo.

Masso respondió un tuit que había publicado la cuenta del partido liberal en esta provincia.

"Desde La Libertad Avanza pusimos toda nuestra predisposición para colaborar con la clasificación de los insumos para ayudar a las personas que sufrieron inundaciones, tal como nos indicaron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En ese marco, logramos reunir 49 personas solidarias dispuestas a ayudar durante toda la jornada. Sin embargo, a lo largo del día no se nos habilitó el medio correspondiente para enviar la lista de voluntarios, lo que impidió que pudieran sumarse a las tareas de asistencia", publicó este espacio.

A las 22.30 del lunes, agregaron desde este armado, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, "intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el ministro Federico Masso, enviándole varios mensajes para poder destrabar la situación". "Luego de un tiempo, el ministro devolvió el llamado y manifestó: 'Mejor lo dejemos para el miércoles'. Desde La Libertad Avanza queremos dejar en claro que seguimos manteniendo la misma actitud de colaboración y solidaridad con las personas afectadas por las inundaciones. Nuestro único objetivo es ayudar y poner a disposición toda la energía de quienes se ofrecieron voluntariamente para asistir a quienes más lo necesitan en este momento", indicaron.

Masso respondió estos comentarios. "Una vez más se quiere confundir a la sociedad de Tucumán. Desde el Gobierno de Tucumán ratificamos la voluntad de transparentar la ayuda brindando por la ministra (de Capital Humano) Sandra Pettovello, de la cual llegaron a nuestro depósito dos camiones, y en el transcurso del día llegarán los otros dos", explicó el líder de Libres del Sur.

En ese sentido, añadió que, ante el contacto con Molinuevo, le le indicó que "el día miércoles 18, a las 7.30, daremos inicio a la clasificación de la citada mercadería". "Cabe acotar que aportó un listado de 15 personas. Y mostró su consentimiento", dijo Masso. Y, por último, confirmó el acuerdo con Catalán para encontrarse en los depósitos de Desarrollo Social.

Temas Inundaciones 2026 Federico MassoLisandro Catalán
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