Gladys Medina presidirá el bloque Independencia en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados de la Nación, el bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, será presidido por Gladys Medina a partir del 10 de este mes. Así fue comunicado hoy oficialmente por la parlamentaria al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.
En la nota remitida, Medina también confirma que Elia Fernández de Mansilla seguirá siendo integrante de la bancada. De esta manera, Jaldo mantiene los números de la conformación original, pese a que dentro de ocho días, Agustín Fernández, actual titular del grupo, cumplirá su mandato.
La nota fue enviada el mismo día en que otro gobernador, el catamarqueño Raúl Jalil, conformará su propia bancada a la que denominó “Elijo Catamarca”, que quedará integrada por los siguiente diputados Nacionales: Sebastián Nóblega (presidente); Fernando Monguillot (secretario) y Fernanda Ávila.
Se trata de una escisión del bloque de Fuerza Patria, que preside Germán Martínez. De esta manera, ambos mandatarios comienzan a cerrar filas, en su rol dialoguista frente a la Casa Rosada.