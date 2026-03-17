Alerta climática sacude al país: son 21 las provincias afectadas por tormentas, lluvias y vientos nivel naranja y amarillo

Alerta naranja en el centro por tormentas

El aviso de alerta naranja adelanta el riesgo para la vida, los bienes, la sociedad y el medioambiente que implica este nivel de intensidad en los eventos climáticos. Gran parte de Córdoba y Buenos Aires, el sur de La Rioja y el norte de San Luis sufrirán durante la mañana y la tarde actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén lluvias que alcanzarán los 60 y 90 mm de caída acumulada.