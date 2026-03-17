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Alerta climática sacude al país: son 21 las provincias afectadas por tormentas, lluvias y vientos nivel naranja y amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional agregó a las nuevas provincias amenazadas por el temporal en este martes.

El SMN advirtió sobre la llegada de un temporal a la Argentina. El SMN advirtió sobre la llegada de un temporal a la Argentina. (Imagen web)
Hace 4 Hs

Por esta jornada, todas las jurisdicciones de la Argentina comparten el mismo pronóstico. Casi sin excepción, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que son 21 los distritos afectados por el temporal que azota desde hace días. Mientras que en el norte y el centro se concentra la alerta meteorológica por tormentas, en el sur fuertes ráfagas y abundantes lluvias obligan a resguardarse en casa y tomar medidas de precaución.

El sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN advirtió que este martes estará marcado por nuevos eventos climáticos adversos. El aviso meteorológico amarillo y naranja por tormentas se distribuye en el norte y centro del país, mientras que en el resto se instalarán los vientos de un máximo de 100 km/h y precipitaciones de valores acumulados de entre 30 y 50 mm.

Tormentas nivel amarillo en el norte 

El este de Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca, así como la mayor parte de Tucumán —incluyendo Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y de Tafí Viejo— están bajo reporte de nivel amarillo por tormentas que llegarán durante la tarde y la noche. En esta región se espera actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y valores de precipitación totalizada de cercanos a 50 mm.

Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones están afectados en toda su extensión, donde el fenómeno llegará a la tarde y se esperan los mismos pronósticos.

Alerta naranja en el centro por tormentas  

El aviso de alerta naranja adelanta el riesgo para la vida, los bienes, la sociedad y el medioambiente que implica este nivel de intensidad en los eventos climáticos. Gran parte de Córdoba y Buenos Aires, el sur de La Rioja y el norte de San Luis sufrirán durante la mañana y la tarde actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén lluvias que alcanzarán los 60 y 90 mm de caída acumulada.

Vientos y lluvias nivel naranja en el sur

En lo que resta de la provincia de Buenos Aires, el oeste de Neuquén, todo el territorio de Río Negro, Chubut y Santa Cruz están afectados por vientos nivel amarillo del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Se esperan precipitaciones acumuladas nivel naranja entre 20 y 40 mm en la provincia de Tierra del Fuego y el sudeste de Santa Cruz. Al mismo tiempo, el área cordillerana de Neuquén y Río Negro estará afectada por lluvias persistentes que marcarán los 30 y 50 mm registrados. No se descarta la probabilidad de algunas nevadas aisladas en las zonas más elevadas.

Recomendaciones del SMN

Ante la variedad de disturbios meteorológicos que amenazan las actividades cotidianas y la vida, el SMN proporcionó recomendaciones.

Medidas de resguardo durante una alerta amarilla:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta naranja:

1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2. Salí solo si es necesario.

3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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