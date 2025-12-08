La familia que cruzó el país con sarampión tuvo cerca de 100 contactos estrechos: investigan nuevos casos

Las listas de nombres de pasajeros que estuvieron en contacto con la familia contagiada fueron proporcionadas por las empresas de viajes que contrataron: 56 pertenecen a Buenos Aires, 20 a Entre Ríos, siete a Jujuy, siete a Santa Fe, tres a Salta y uno más informó itinerario entre Tucumán y Santa Cruz. Pero la búsqueda de los contactos se dificulta por la ausencia de un número de teléfono. “Por ahora, no se registra ningún sintomático”, indicaron también.