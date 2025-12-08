Secciones
SociedadSalud

La familia que cruzó el país con sarampión tuvo cerca de 100 contactos estrechos: investigan nuevos casos

Seis personas provenientes de Uruguay y Bolivia hicieron miles de kilómetros por Argentina. Se investiga si hubo más contactos estrechos que los ya detectados.

La familia que cruzó el país con sarampión tuvo cerca de 100 contactos estrechos: investigan nuevos casos Foto: Gobierno de Salta
Hace 5 Hs

Los médicos y las autoridades en salud continúan alertando sobre la importancia de la vacunación aplicada en tiempo y forma. Es que la familia proveniente de Uruguay, contagiada de sarampión, que ingresó desde Bolivia tuvo casi una centena de contactos estrechos. Se investiga si a la lista podrían sumarse 54 nuevos casos de proximidad con los portadores de esta enfermedad.

“Tucumán no tiene sarampión, pero estamos en alerta y la vacunación es clave”, dijo Medina Ruiz

“Tucumán no tiene sarampión, pero estamos en alerta y la vacunación es clave”, dijo Medina Ruiz

En la primera quincena de noviembre, seis personas rusas con residencia en Uruguay viajaron hasta Bolivia por el casamiento de unos familiares directos. Entre el 14 y el 16 de noviembre, la familia ingresó a Argentina por Jujuy y se dirigió hasta la provincia de Buenos Aires dividida en dos grupos. Se estima que atravesaron más de 2.000 kilómetros, dejando nuevos casos a su paso.

Autoridades sanitarias continúan buscando más personas que se hayan cruzado con la familia rusa no vacunada, porque el sarampión puede ser una enfermedad altamente mortal para niños pequeños.

Contagios por sarampión en todo el país

Se confirmaron al menos 98 personas que estuvieron en contacto con la familia rusa hace tres semanas. Los pasajeros viajaron en colectivos de línea de larga distancia durante cerca de 72 horas. Su trayecto incluyó ascenso y descenso de pasajeros y descenso de ellos mismos en diferentes puntos en los que pararon a hacer comidas o ingresar al baño.

De los 98 contactos estrechos, 88 son argentinos y solo cuatro extranjeros. Los residentes nacionales pertenecen a siete distritos diferentes, lo que alcanza para imaginar la dispersión que pudo haber tenido la enfermedad. Según informaron a La Nación autoridades del área de Epidemiología del Ministerio de Salud, se monitorea esta semana como la de gran potencial para la aparición de casos nuevos de sarampión.

Se cree que la familia contagiada no hizo parada en Tucumán, pero sí en localidades como Rosario de la Frontera, Salta; Pinto, Santiago del Estero; Parador de San Nicolás, Buenos Aires, y Estación de Liniers en el caso de uno de los grupos; y Totoras, Santa Fe y Retiro, Buenos Aires. Desde este último punto, juntos se dirigieron hacia Colón, Entre Ríos.

Las listas de nombres de pasajeros que estuvieron en contacto con la familia contagiada fueron proporcionadas por las empresas de viajes que contrataron: 56 pertenecen a Buenos Aires, 20 a Entre Ríos, siete a Jujuy, siete a Santa Fe, tres a Salta y uno más informó itinerario entre Tucumán y Santa Cruz. Pero la búsqueda de los contactos se dificulta por la ausencia de un número de teléfono. “Por ahora, no se registra ningún sintomático”, indicaron también.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Cómo se diferencia la tos convulsa de otras afecciones respiratorias: los signos de alarma

Cómo se diferencia la tos convulsa de otras afecciones respiratorias: los signos de alarma

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
5

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera
6

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Más Noticias
Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Escándalo en MasterChef: filtran al supuesto ganador y un error al aire dispara sospechas de reality arreglado

Escándalo en MasterChef: filtran al supuesto ganador y un error al aire dispara sospechas de reality arreglado

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comentarios