Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, también conocido como Día de la Virgen María, madre de Cristo. Al ser un país religioso, Argentina adoptó la celebración y desde entonces se declaró la fecha como feriado nacional.
Este lunes 8 de diciembre se recuerda la Inmaculada Concepción de María, fecha en que según la tradición católica significa que María fue concebida en el seno de su madre Ana sin el pecado original, fruto de una relación entre Ana y Joaquín, los nombres tradicionales con los cuales se reconoce a los padres de la Virgen, los abuelos maternos de Jesús.
La Iglesia católica contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción del pecado original, que había de transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a ser la madre de Jesús, quien también es Dios.
A raíz del Día de la Virgen María, suceden dos cosas muy importantes en la Argentina. Por un lado, es la fecha en la que se acostumbra a armar el arbolito de Navidad y además será feriado en nuestro país y en algunos donde incluso resulta fecha inamovible.
Esta festividad se celebró por primera vez en España en el año 1644, pero fue declarado como día festivo en 1854 por el Papa Pío IX. Por su parte, en Argentina se proclamó feriado nacional porque es un país católico.
Por otra parte, si bien la medalla de plata en Sidney 2000 significó la primera y una de las dos más importantes de la historia del hockey femenino argentino a nivel olímpico, el 8 de diciembre de 2002 Las Leonas se consagraron campeonas del mundo tras vencer por penales australianos a la siempre potencia Países Bajos en la final del Mundial de Australia.
El equipo dirigido por Sergio "Cachito" Vigil completó un campeonato perfecto con siete victorias consecutivas y ninguna derrota: vencieron en fase de grupos a Nueva Zelanda, Ucrania, Alemania, China, Corea del Sur, Escocia y Rusia. Luego, le ganaron a Australia en semifinales por 1 a 0 con gol de Soledad García.
Entretanto, el 8 de diciembre de 1980 se produce el asesinato del histórico integrante de Los Beatles John Lennon luego de que Mark David Chapman le disparara cinco veces sobre su pecho cuando el artista regresaba al edificio donde vivía junto con su esposa Yoko Ono.
Durante la mañana de aquel 8 de diciembre, Lennon había compartido una sesión de fotos con su esposa para la revista Rolling Stone y tuvo una entrevista para un programa musical de la radio RKO Radio Network. Al regresar a su hogar lo esperaba Chapman, que ese mismo día había recibido un autógrafo del artista mientras permanecía en la puerta del hotel junto a varios fans. Finalmente, Lennon falleció antes de llegar al hospital como consecuencia de la cantidad de sangre perdida por los disparos.
En el mismo sentido, el 8 de diciembre de 2020 fallece el ex director técnico argentino Alejandro Sabella debido a una cardiopatía dilatada que lo obligó a internarse en el Instituto de Cardiología de Buenos Aires (ICBA) 13 días antes, además de sufrir una inflamación en sus piernas por retención de líquido. Al finalizar su carrera como futbolista profesional, Sabella continuó ligado al fútbol como ayudante de campo de Daniel Pasarella en River y la Selección Argentina, hasta que en 2009 asumió como entrenador de Estudiantes de La Plata.
Efemérides del 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
Día de la Madre en Panamá.
1793 – Muere en la guillotina la Condesa du Barry.
1813 – Se estrena en Viena la Septima Sinfonia de Ludwing von Beethoven.
1829 – En Argentina el coronel Juan Manuel de Rosas es proclamado gobernador y capitán general de Buenos Aires. Gobernó hasta el 17 de diciembre de 1832, cuando fue reemplazado por el general Juan Ramón Balcarce. Volvió al poder el 7 de marzo de 1835.
1863 – Se funda la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado).
1877 – Inauguración del Hospital Español en Buenos Aires.
1886 – Nace el pintor mexicano Diego Rivera.
1894 – Nace Elzie Segar, dibujante estadounidense.
1925 – Nace al actor y bailarín Sammy Davis Jr.
1930 – Nace en Viena, Austria, el actor Maximilian Schell.
1931 – Se patenta el cable coaxial.
1936 – Nace en Hollywood, EE.UU., el actor David Carradine.
1943 – Nace el músico Jim Morrison.
1953 – Nace la actriz estadounidense Kim Basinger.
1966 – Nace la cantante Sinead O´Connor.
1974 – Un plebiscito da como resultado la abolición de la monarquía en Grecia.
1978 – Muere Golda Meir, primer ministro israelí desde 1969 a 1974.
1980 – Muere John Lennon: un fanático lo asesina a la salida del departamento del músico en Nueva York.
1983 – Nombramiento del británico lord Carrington como secretario general de la OTAN.
1987 – Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, líderes de los Estados Unidos y de la U.R.S.S. respectivamente, firman un tratado que prohibía las fuerzas nucleares de alcance intermedio.
1991 – Fin de la Unión Soviética: Boris Yeltsin, con sus pares de Ucrania y Bielorrusia forman la Comunidad de estados Independientes.
1993 – Firma del Tratado de Libre Comercio NAFTA (North American Free Trade Agreement) entre Estados Unidos, Canadá y Mexico.
1994 – Muere Antonio Carlos Jobim, compositor y pianista brasileño.
2002 – Las Leonas campeonas del mundo en el mundial de Hockey sobre césped Australia 2002.
2003 – Muere el pianista cubano Rubén González.
2004 – Se crea la Comunidad Sudamericana de Naciones, integrada por los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), más Chile, Guyana y Surinam. En su acta fundacional, se propone integrar a largo plazo la economía, el comercio, la diplomacia, el sistema financiero y la infraestructura en el subcontinente.
2004 – Muere José Libertella, músico tanguero y bandoneonista argentino.
2006 – Muere Tamara Castro, cantante de folklore argentina.
2013 – Metallica realiza un show en la Antártida, lo que la convierte en la primera banda en actuar en los 7 continentes.
2020 – Muere Alejandro Sabella, futbolista y entrenador argentino.