Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

El pronóstico que dio el Sistema de Alerta Temprana (SAT) anunció que el sábado habrá una pequeña región afectada por las tormentas. Esta corresponde al noroeste de la provincia, en el área de los Valles Calchaquíes. Durante la tarde y la noche de esta jornada habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo.