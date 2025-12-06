Secciones
Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Algunas regiones de la provincia estarán afectadas el sábado, pero las alertas alcanzarán a toda la provincia el domingo. El lunes, feriado, se espera un clima normal.

Hace 7 Min

Esta madrugada a las 7:47 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó las advertencias previstas para las próximas 72 horas. Gran parte de Cuyo, el centro y el Noroeste del país están bajo alerta meteorológica por fenómenos climáticos de gran potencia. Entre las provincias afectadas, también quedó Tucumán, que tendrá algunas tormentas durante el fin de semana largo.

El pronóstico que dio el Sistema de Alerta Temprana (SAT) anunció que el sábado habrá una pequeña región afectada por las tormentas. Esta corresponde al noroeste de la provincia, en el área de los Valles Calchaquíes. Durante la tarde y la noche de esta jornada habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo.

Además, se espera una frecuente actividad eléctrica, al igual que en las zonas aledañas de Catamarca. Las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y habrá abundante caída de agua en cortos períodos, según indicó el SMN. Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve

Domingo de alerta amarilla para Tucumán

El domingo 7 de diciembre, las precipitaciones avanzarán sobre toda la provincia. Habrá tormentas y lluvias de diferente magnitud y también se espera que caiga granizo en algunas zonas. Se espera que los fenómenos meteorológicos más potentes se den durante la noche del domingo, pasadas las 20.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, al igual que el día anterior. En algunas zonas de la provincia, estos valores podrían ser superados. Las zonas de las montañas serán las más expuestas a granizo e incluso nieve

Recomendaciones para atravesar las alertas meteorológicas

El SMN puso a disposición de la población una serie de recomendaciones para cada tipo de alerta. En el caso de las alertas amarillas, las recomendaciones para cuidarse son:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

