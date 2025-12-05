Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

El avance de un sistema de inestabilidad volvió a encender las alertas en varias regiones del país: mientras algunas zonas amanecieron bajo advertencia por tormentas fuertes y ráfagas intensas, otras enfrentan temperaturas extremas que no ceden. Con dos niveles de alerta activos (naranja y amarillo), el panorama climático obliga a extremar precauciones. Pero ¿cuáles son las áreas que podrían verse más afectadas en las próximas horas?
¿En qué provincias esperan tormentas intensas?
De acuerdo con el reporte difundido por el organismo que depende del Ministerio de Defensa, el aviso de nivel naranja regirá sobre el centro de San Juan y Salta, donde se anticipan fenómenos considerados “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
En esas áreas se prevén lluvias y tormentas intensas, algunas de carácter severo, con precipitaciones abundantes en lapsos breves, ocasionales granizadas, actividad eléctrica marcada y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, además de acumulados de entre 30 y 70 milímetros.
A la vez, el SMN emitió una alerta amarilla que alcanzará sectores de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, ante la posibilidad de episodios “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
En estas provincias, las tormentas podrían incluir granizo, descargas eléctricas frecuentes, vientos de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en poco tiempo, con acumulados de 20 a 40 milímetros; mientras que en zonas de alta cordillera las precipitaciones podrían darse como granizo o incluso nieve.
Alerta por temperaturas extremas: las zonas afectadas
El organismo, además, emitió una alerta amarilla por calor extremo, la cual regirá en Entre Ríos, en Paraná, Villaguay, Nogoyá, La Paz y Diamante. En estas ciudades, la temperatura rondará en 26°C, sin embargo, durante la tarde alcanzará una máxima de 34°C, mientras que no habrá viento y la humedad será del 79%.