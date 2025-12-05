Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

El avance de un sistema de inestabilidad volvió a encender las alertas en varias regiones del país: mientras algunas zonas amanecieron bajo advertencia por tormentas fuertes y ráfagas intensas, otras enfrentan temperaturas extremas que no ceden. Con dos niveles de alerta activos (naranja y amarillo), el panorama climático obliga a extremar precauciones. Pero ¿cuáles son las áreas que podrían verse más afectadas en las próximas horas?