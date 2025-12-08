El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Se cumplió el pronóstico y las tormentas hicieron su aparición en Tucumán en la tarde de ayer, luego de una jornada marcada por la inestabilidad y el aumento progresivo de la humedad. Cerca de las 17, las primeras precipitaciones comenzaron a sentirse en distintos sectores del Gran San Miguel de Tucumán, acompañadas de un marcado descenso térmico. La temperatura cayó hasta los 23 °C, mientras que la humedad trepó al 90%, en un ambiente que se volvió rápidamente pesado y lleno de nubosidad.
Desde horas de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente un aviso de alerta amarilla por tormentas fuertes, con la posibilidad de chaparrones intensos en cortos períodos y actividad eléctrica. La advertencia señalaba también la chance de ráfagas moderadas y ocasional caída de granizo; sin embargo, la evolución del fenómeno terminó siendo más breve y menos agresiva de lo esperado.
Consultadas por este diario, fuentes de Defensa Civil explicaron que, si bien las lluvias fueron intensas en algunos sectores, el período de precipitaciones fue “demasiado corto como para generar complicaciones”.
Hasta el cierre de esta edición no se reportaron caídas de árboles ni anegamientos significativos en la Capital. Tampoco hubo pedidos de asistencia por viviendas afectadas ni cortes de energía asociados al temporal.
“Fue un episodio típico de tormentas con abundante agua en pocos minutos, algo actividad eléctrica, pero sin continuidad. Esa brevedad impidió que se registraran daños”, señalaron.
En algunas zonas del este y del sur provincial las precipitaciones fueron algo más persistentes
Inestabilidad
El SMN anticipó que las condiciones de inestabilidad se mantendrían durante la madrugada y las primeras horas de hoy, con probabilidad de lluvias débiles y lloviznas intermitentes. La jornada comenzó con una mínima de 17 °C, con ambiente fresco, mientras que la máxima llegará apenas a los 26 °C. A partir del mediodía, el cielo comenzaría a abrirse y se espera una tarde mayormente soleada, con mejora definitiva hacia la noche.
Mañana el cielo estaría parcialmente nublado, con un ascenso de temperatura que llevará la máxima hasta los 29 °C. Ya para el miércoles y el jueves, se prevén días estables, mayor presencia de sol y máximas que rondarán los 30 °C, lo que marcará nuevamente el regreso del calor típico de diciembre.
La tendencia que muestra el tiempo en estos primeros días no sorprende a los especialistas. Cristofer Brito, observador meteorológico del SMN, había anticipado días atrás que la primera quincena del mes sería particularmente húmeda, con presencia de precipitaciones aisladas y altos valores de humedad ambiente.
Según Brito, los días más cálidos se concentrarán hacia finales de diciembre y se extenderán durante buena parte del verano tucumano, con temperaturas muy elevadas.