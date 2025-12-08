El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Se cumplió el pronóstico y las tormentas hicieron su aparición en Tucumán en la tarde de ayer, luego de una jornada marcada por la inestabilidad y el aumento progresivo de la humedad. Cerca de las 17, las primeras precipitaciones comenzaron a sentirse en distintos sectores del Gran San Miguel de Tucumán, acompañadas de un marcado descenso térmico. La temperatura cayó hasta los 23 °C, mientras que la humedad trepó al 90%, en un ambiente que se volvió rápidamente pesado y lleno de nubosidad.