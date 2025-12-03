Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

El organismo indicó que este miércoles las provincias afectadas por alertas por tormenta son Jujuy y Salta. De acuerdo con el parte oficial, el área será alcanzada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían provocar ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora de forma localizada. También se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.