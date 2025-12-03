Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles. Según informó el organismo nacional, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en dos provincias del norte argentino. Además, continúa la advertencia por temperaturas elevadas en el este de Mendoza y San Luis, noreste de Córdoba y el sur de Buenos Aires,
¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por fuertes tormentas?
El organismo indicó que este miércoles las provincias afectadas por alertas por tormenta son Jujuy y Salta. De acuerdo con el parte oficial, el área será alcanzada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían provocar ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora de forma localizada. También se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.
Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües; no realizar actividades al aire libre; evitar refugiarse cerca de árboles y postes que puedan ceder con el viento; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo?
Durante lo que queda de la semana, en el norte del país, el calor será más intenso y generalizado. Provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca podrían alcanzar máximas de entre 40°y 42°.
Hasta el viernes se prevé que sobre el extremo oeste del NOA y Cuyo puedan registrarse algunas precipitaciones puntuales, típicas de la época estival, recién a partir del sábado se espera que un nuevo sistema de inestabilidad avance desde el oeste del territorio.
Su ingreso afectará inicialmente a la región cuyana, con algunas precipitaciones en Mendoza, San Juan y San Luis. Mientras que, entre domingo y lunes, este sistema podría desplazarse hacia el centro del país, generando un alivio térmico y favoreciendo la inestabilidad.