Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Legalmente, una persona que cuenta con la habilitación, puede tener un máximo de nueve plantas florecidas. Pero además puede producir a nombre de terceros, es decir, que si lo hace para 10 personas, está autorizado a cultivar 80 ejemplares. “Este era un proyecto experimental. Estábamos haciendo pruebas de diferentes variedades para que sean analizadas por el INTA, entidad que tiene a su cargo el control del cultivo de la especie”, explicó Perea. “Pero todo quedó en la nada. Pese a que no cometí ningún delito porque ninguna de las plantas estaba florecida, el trabajo fue destruido porque secuestraron todas las plantas. También sufrí daños en la casa y desapareció una importante suma de dinero que había en el lugar”, añadió.