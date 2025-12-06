Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Qué provincias están bajo alerta amarilla

Durante lo que resta del fin de semana también hay zonas que están bajo alerta amarilla, que indica fenómenos climáticos de un menor impacto que la alerta naranja. La región afectada este sábado comprende parte de los Valles Calchaquíes de Tucumán, la mitad este de Catamarca, toda la provincia de La Rioja, la mitad oeste de San Juan, la mitad norte de Mendoza y la zona cordillerana hasta el sur de la provincia y el noroeste y centroeste de San Luis.