Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) emitió las alertas meteorológicas correspondientes a las próximas 72 horas. Aunque el parte puede actualizarse, se espera que en los próximos días tres provincias tengan eventos climáticos potentes. Las tormentas tendrán tal magnitud que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró alerta meteorológica naranja. Además, hay otras siete provincias que recibieron alerta amarilla.
El SAT califica el estado meteorológico a lo largo y ancho del país bajo cuatro categorías. La verde indica que la situación será normal; la amarilla indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas; la naranja indica que los fenómenos pueden ser peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente; y la roja indica fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.
Alerta naranja: tormentas para el fin de semana
En total, son tres las provincias que están bajo alerta este fin de semana. Este sábado por la noche los fenómenos climáticos afectarán la zona noreste de San Juan y el límite con La Rioja. Habrá lluvias y tormentas acompañadas por precipitaciones abundantes, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Para el domingo, en cambio, son dos las provincias que recibieron alerta naranja: el sudeste de La Rioja –en el límite con Córdoba, San Luis y San Juan– y, nuevamente, el sudeste de San Juan. Durante la mañana de este día se esperan tormentas localmente severas con características similares a las que se pronosticaron para el día anterior.
Qué provincias están bajo alerta amarilla
Durante lo que resta del fin de semana también hay zonas que están bajo alerta amarilla, que indica fenómenos climáticos de un menor impacto que la alerta naranja. La región afectada este sábado comprende parte de los Valles Calchaquíes de Tucumán, la mitad este de Catamarca, toda la provincia de La Rioja, la mitad oeste de San Juan, la mitad norte de Mendoza y la zona cordillerana hasta el sur de la provincia y el noroeste y centroeste de San Luis.
Las alertas se mantendrán este domingo y afectarán a una región incluso más amplia. Para esta jornada estarán afectadas la totalidad de la provincia de Tucumán, la mayor parte de Santiago del Estero –excepto el extremo noreste–, el sudeste de Catamarca, el centro-este de La Rioja, la mitad norte y este de Mendoza, centro y norte de San Luis y centro y noroeste de Córdoba.
Se espera que en todas estas regiones las tormentas alcancen valores de precipitación acumulada entre los 20 y los 60 milímetros. Además, se registrarán ráfagas de viento moderadas y hay posibilidades de caída de granizo.