Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Un joven de 26 años y un hombre de 45, las víctimas.

CON CINTAS. La zona donde se produjo uno de los crímenes en la madrugada del domingo. CON CINTAS. La zona donde se produjo uno de los crímenes en la madrugada del domingo.
Hace 5 Hs

La madrugada del domingo dejó un saldo trágico en dos puntos del sur de la Capital, donde se registraron dos homicidios en menos de tres horas. Ambos episodios, con víctimas de 26 y 45 años, están siendo investigados por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo. Hasta el momento no se han producido detenciones, y los equipos judiciales trabajan intensamente para reconstruir los hechos y dar con los responsables.

El primer crimen tuvo lugar alrededor de la 1.30 de la madrugada, en la intersección de calles La Pampa y Alfredo Guzmán, en el barrio Dos de Septiembre. La víctima, identificada como Juan Horacio Fresneda, de 26 años, recibió un disparo en el pecho durante una confrontación entre dos grupos. De acuerdo con las primeras averiguaciones, Fresneda formaba parte de un grupo de personas que intentaba defender a un hombre señalado por el otro bando de haber intentado dañar un vehículo estacionado en la zona. En medio de la tensión, se generó un enfrentamiento que derivó en una detonación. El impacto hirió gravemente al joven, quien fue trasladado a un CAPS cercano, donde finalmente falleció. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) intervino en el lugar realizando pericias bajo la coordinación del funcionario Ramón Soria. La fiscalía continúa recopilando testimonios y analizando la evidencia para identificar al autor del disparo.

El otro hecho

El segundo hecho se registró cerca de las 4.30 de la madrugada, en pasaje Lautaro al 3.000 (zona sur de la Capital). Allí fue hallado Carlos Germán Herrera, de 45 años, gravemente herido frente a su domicilio. Su hijo lo encontró tendido en el suelo después de escuchar ruidos en el exterior. Según relató, Herrera alcanzó a decir que había sido víctima de un asalto antes de que se constatara una herida de arma de fuego en la zona abdominal. El servicio de emergencias 107 lo trasladó al hospital Padilla, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico. El ECIF también trabajó en esta escena, mientras que la funcionaria Silvia Ojeda coordinó las primeras medidas judiciales.

INTERVENCIÓN. El equipo científico de Investigaciones Fiscales realizó las pericias. INTERVENCIÓN. El equipo científico de Investigaciones Fiscales realizó las pericias.

En ambos casos, las investigaciones continúan activas con la recolección de pruebas, análisis de rastros y toma de declaraciones.

Las autoridades buscan determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los autores de los disparos, mientras la comunidad permanece conmocionada por la seguidilla de episodios violentos.

