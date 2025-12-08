Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

El primer crimen tuvo lugar alrededor de la 1.30 de la madrugada, en la intersección de calles La Pampa y Alfredo Guzmán, en el barrio Dos de Septiembre. La víctima, identificada como Juan Horacio Fresneda, de 26 años, recibió un disparo en el pecho durante una confrontación entre dos grupos. De acuerdo con las primeras averiguaciones, Fresneda formaba parte de un grupo de personas que intentaba defender a un hombre señalado por el otro bando de haber intentado dañar un vehículo estacionado en la zona. En medio de la tensión, se generó un enfrentamiento que derivó en una detonación. El impacto hirió gravemente al joven, quien fue trasladado a un CAPS cercano, donde finalmente falleció. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) intervino en el lugar realizando pericias bajo la coordinación del funcionario Ramón Soria. La fiscalía continúa recopilando testimonios y analizando la evidencia para identificar al autor del disparo.