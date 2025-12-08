Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Además del Presupuesto 2026 y de la prórroga de una docena de emergencias solicitadas por el Poder Ejecutivo, la Legislatura sancionó en la última sesión un proyecto de ley para modificar el artículo 16 de la Ley Impositiva N° 8.467 y sus modificatorias, con el objetivo de actualizar el mecanismo de determinación y liquidación del Impuesto a los Automotores y Rodados. La iniciativa surgió ante la dificultad que enfrenta la Dirección General de Rentas (DGR) para acceder a la información que, hasta mediados de este año, era suministrada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (Dnrpa).
Fuentes de la Casa de Gobierno indicaron que la dirección nacional no actualiza los valores de los autos desde 2024, lo que complicó la administración, determinación y recaudación del impuesto en todas las provincias del país, ya que la base imponible dependía de esas valuaciones. Indicaron que también venía perjudicando a las empresas aseguradoras. Aseguraron también que la actualización que se verá será mínima.
Frente a esta situación, la iniciativa -que encontró algunos reparos en el recinto- otorga a la DGR una mayor flexibilidad y herramientas objetivas para calcular el tributo. La nueva redacción del artículo 16 habilita al organismo provincial a consultar distintas fuentes oficiales y privadas del mercado automotor. Entre ellas, los valores publicados por la propia Dnrpa (en caso de que se restablezca el acceso), la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), las cámaras automotrices, los concesionarios oficiales, las compañías aseguradoras y publicaciones especializadas del rubro.
Equidad tributaria
“Este proyecto aporta seguridad jurídica y equidad tributaria, asegurando que el contribuyente pague sobre valores reales y no presunto”, según el legislador peronista Carlos Gallia. La radical Silvia Elías de Pérez aclaró previo a la votación que lo que se estaba por autorizar es cuál es el criterio objetivo del cual Rentas va tomar la base imponible para calcular el Impuesto Automotor. Señaló que se le puso un orden de prelación (consignado en le párrafo anterior) para que no sea inconstitucional.
En el recinto hubo espacios que hicieron constar sus votos en contra. El bloque de Fuerza Republicana, de Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, consideró que se estaba generando un “gran impuestazo”. “Esto va a traer consecuencias en baja en la recaudación porque directamente no vamos a poder pagar”, dijo y remarcó que las rutas provinciales se encuentran en muy mal estado. Consignó un informe de LA GACETA que se expuso en “Panorama Tucumano”. José Macome, por su parte, aseguró que entiende el problema pero consideró que la propuesta que envió el Ejecutivo no era la solución, por lo que votó en contra.