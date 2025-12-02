Cómo se diferencia la tos convulsa de otras afecciones respiratorias: los signos de alarma

El sistema sanitario argentino se encuentra en alerta tras el aumento de los casos de tos convulsa o coqueluche, enfermedad que ya provocó la muerte de seis bebés en el país mientras que una niña se encuentra internada en estado grave. El inquietante panorama obliga a elevar la necesidad de atención y conocer cuáles son los síntomas de esta riesgosa afección.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, hay notificaciones de casos en 20 jurisdicciones, con una concentración en el Centro y Sur del país, así como la alerta por un rebrote en Tierra del Fuego.
Esta enfermedad es altamente contagiosa y puede afectar a cualquier persona aunque es particularmente grave para los bebés e infantes. Resulta fundamental conocer cuáles son los síntomas que la diferencia de otras afecciones respiratorias como el resfriado y cuáles son los síntomas por los que se debe recurrir con urgencia al médico.
¿Qué causa la tos convulsa?
La tos ferina es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Sus síntomas tempranos son muy similares a los de un resfriado. Estos incluyen:
- Secreción nasal.
- Ojos rojos y llorosos.
- Dolor de garganta.
- Temperatura elevada.
Aproximadamente una semana después, aparece la tos característica. Esta incluye un silbido causado por el individuo que jadea en busca de aire. Esta tos se vuelve más intensa y más frecuente por la noche.
Síntomas que difieren del resfriado común
Aunque al principio puede parecer una tos normal, la tos convulsa tiene características que la diferencian. Estas son:
Dura más tiempo: Mientras que una tos normal puede durar unos pocos días o semanas, la tos ferina puede durar varios meses. Los síntomas similares al resfriado suelen durar de 1 a 2 semanas, pero la tos grave posterior puede durar hasta 3 meses.
Espasmos incontrolados: Generalmente, hay varios espasmos de tos incontrolados que pueden ser bastante graves y causar vómito.
El sonido de silbido: Hay un sonido de 'chillido' al inhalar, aunque esto solo sucede en aproximadamente la mitad de los casos.
Cuando la enfermedad escala
La enfermedad puede escalar a síntomas más graves que demuestran la urgencia del caso. Los ahogamientos y los cambios en el color de la cara (rojo o azul) son más comunes con la tos convulsa que con las toses normales.
Las dificultades respiratorias también son más comunes con la tos convulsa. La tos a veces produce un moco espeso que puede causar vómito e incluso, la fuerza de la expulsión puede, en ocasiones, causar un ligero sangrado debajo de la parte blanca de los ojos y la piel.
Algunos niños pueden tener la cara roja por el esfuerzo de la tos, periodos de dificultad para respirar, y volverse azules brevemente, aunque esto se restaura en poco tiempo. Luego, los síntomas serán menos graves y ocurrirán con menor frecuencia, pero puede tardar meses en detenerse por completo.
¿Cómo se contagia la tos convulsa?
La tos convulsa se propaga a través de las gotas de la tos y los estornudos. La persona puede ser infecciosa durante aproximadamente tres semanas a partir de la fase 'catarral', que es cuando tiene síntomas de resfriado (secreción nasal, estornudos, temperatura alta y tos leve).
La vacunación oportuna durante el embarazo y en la infancia son vitales para proteger a los bebés pequeños vulnerables de enfermedades graves. El Calendario Nacional establece la aplicación de la vacuna quíntuple o pentavalente a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos a los 15-18 meses, 5 años y 11 años. La protección de recién nacidos depende de la vacunación de la embarazada con la triple bacteriana acelular.
Los discursos antivacunas y el desconocimiento de la gravedad de la enfermedad son algunos de los motivos del rebrote en nuestro país.