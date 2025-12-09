Secciones
¿Cómo conseguir viajes en Uber más baratos?: tres estrategias infalibles

Muchas veces, estos servicios pueden mostrar precios elevados de manera injustificada. Aquí las técnicas para no pagar de más.

Hace 3 Hs

¿Cuánto cuesta hoy que un auto con chofer nos lleve de un punto a otro de la ciudad? Mientras que los taxis manejan tarifas fijas, para quienes dependen de aplicaciones de movilidad como Uber, el valor del viaje puede variar muchísimo.

Por hacer el mismo recorrido, la aplicación podría solicitar $ 2.000, $ 1.400 o incluso tan solo $ 1.000 en distintas ocasiones, lo que demuestra la posibilidad de ahorrar hasta la mitad del precio. ¿De qué depende esta enorme diferencia? Principalmente de la demanda, pero también de las opciones que elegimos como pasajeros, que van desde la anticipación con la que lo hacemos hasta las modalidades de viaje que elegimos

Tres estrategias para conseguir viajes en Uber más baratos 

Existen algunas estrategias clave de ahorro, que podés aplicar cotidianamente para evitar recargos y asegurarte de gastar lo mínimo indispensable. Estas son algunas de ellas:

1. Programar el viaje y reducir la urgencia

Entre las comunidades de usuarios de internet se ha difundido un truco simple: programar el viaje con al menos media hora de antelación. Al hacer esto, el sistema interpreta una menor urgencia o inmediatez en el uso del servicio, lo cual reduce automáticamente la tarifa dinámica aplicada.

El proceso es sencillo: debes abrir la aplicación, seleccionar el ícono del reloj, elegir la hora y fecha deseadas, ingresar los puntos de partida y destino, y finalmente confirmar tu reserva.

2. Evitar los horarios pico

Las tarifas de Uber son intrínsecamente dinámicas y varían en función de la oferta y la demanda en cada zona. Cuando la cantidad de solicitudes es excesiva respecto a los autos disponibles, el sistema aplica importantes adicionales para tentar a los choferes a trabajar en esa área,. Es en estos momentos cuando el servicio resulta más caro.

La aplicación suele advertir si se están aplicando "Tarifas elevadas por el aumento de la demanda". En las grandes ciudades, los horarios más críticos, que conviene evitar en lo posible, son los ligados al traslado laboral. "Los horarios de ir y volver del trabajo son los que más demanda tienen: de lunes a viernes de 7 a 8 y de 17 a 19", detallaron en Uber ante la consulta del medio Clarín.

Incluso en días festivos, como Fin de Año, los momentos de mayor sobrecosto y espera se registran antes de la cena (19 a 22) y después del brindis (1 a 4). Para estas situaciones, aconsejaron en Uber que "Pedir un viaje con tiempo es la mejor opción".

3. Compartir el recorrido y ahorrar hasta un 30%

Para aquellos que viajan sin acompañantes, la modalidad UberX Juntos es una excelente aliada. Esta opción  permite al pasajero pagar hasta un 30% menos por su trayecto si acepta compartir el automóvil con otro usuario que se dirija a una dirección similar.

El sistema de Uber recalcula las rutas con el menor desvío posible para ambos. Es fundamental recordar que solo puede ser elegida por personas que viajan sin acompañantes, garantizando que no haya más de dos usuarios más el chofer a bordo. Esta modalidad de ahorro está disponible de lunes a viernes, de 7 a 23, y durante los fines de semana, de 8 a 23.

