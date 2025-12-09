¿Cómo conseguir viajes en Uber más baratos?: tres estrategias infalibles

La aplicación suele advertir si se están aplicando "Tarifas elevadas por el aumento de la demanda". En las grandes ciudades, los horarios más críticos, que conviene evitar en lo posible, son los ligados al traslado laboral. "Los horarios de ir y volver del trabajo son los que más demanda tienen: de lunes a viernes de 7 a 8 y de 17 a 19", detallaron en Uber ante la consulta del medio Clarín.