El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

A medida que transcurren los calurosos días de diciembre, las temperaturas pueden volverse cada vez más sofocantes. Así, trabajar en casa o intentar dormir bien puede volverse un desafío ante un termómetro que no da tregua y donde parece que ningún aparato de enfriamiento es suficiente. Pero resulta que existe una manera económica y sencilla de refrescar tu hogar con tu ventilador sin incurrir en gastos adicionales.