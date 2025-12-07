Secciones
SociedadTecnología

El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

Descubrí cómo aplicar el simple truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe mucho más sin aumentar el consumo de energía y lograr un ambiente más fresco en minutos.

El truco del ventilador que enfría tu casa rápidamente. El truco del ventilador que enfría tu casa rápidamente. Fuente: House Beautiful Magazine
Hace 1 Hs

A medida que transcurren los calurosos días de diciembre, las temperaturas pueden volverse cada vez más sofocantes. Así, trabajar en casa o intentar dormir bien puede volverse un desafío ante un termómetro que no da tregua y donde parece que ningún aparato de enfriamiento es suficiente. Pero resulta que existe una manera económica y sencilla de refrescar tu hogar con tu ventilador sin incurrir en gastos adicionales.

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tan solo tu ventilador puede bastar para enfriar el hogar de la misma manera que lo hacen otros aparatos más costosos, como el aire acondicionado. Estos electrodomésticos no producen aire frío, sino que lo hacen circular, creando un efecto refrescante gracias a la brisa. Un ventilador de buena calidad, combinado con algunos trucos sencillos (tan sencillos como usar una toalla húmeda), puede ayudar a refrescar aún más tu habitación.

¿Por qué una toalla húmeda puede enfriar la habitación?

Como se advirtió anteriormente, el ventilador no está diseñado para enfriar el ambiente, por lo que la estrategia está en humidificar el aire. Como explicó Beatric Flores, experta en cuidado del hogar de Living Pristine al medio especializado House Beautiful, podés aprovechar las toallas que usaste luego de ducharte para enfriar tu casa.

Colgar las toallas húmedas cerca del ventilador puede ayudar a disipar el calor del aire. Al evaporarse, el agua absorbe el calor del aire circundante, lo que crea un ingenioso efecto refrescante, explicó la especialista.

El arquitecto mexicano Leonardo Rogel detalló que la toalla debe colocarse detrás del ventilador. “El agua, al evaporarse, enfriará el aire alrededor de la toalla. Este aire será succionado por el ventilador y empujado hacia vos”, explicó el experto.

Trucos para enfriar la casa solo con el ventilador

TN detalló otros trucos para refrescar el hogar sin aire acondicionado:

Colocar una toalla húmeda detrás del ventilador, sin que toque las aspas, para generar una corriente de aire más fresca.

Ubicar el ventilador frente a una ventana abierta para expulsar aire caliente y renovar el ambiente.

Mantener las cortinas cerradas en las horas de mayor sol para evitar que la casa se caliente.

Rociar el ambiente con un vaporizador con agua fría para bajar la temperatura de forma instantánea.

Ventilar estratégicamente a primera hora de la mañana y por la noche, cuando el aire exterior es más fresco.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Aceite de bebé: el truco de limpieza casero que transforma tus muebles de madera

Aceite de bebé: el truco de limpieza casero que transforma tus muebles de madera

¿Adiós al aire acondicionado?: cómo es el truco con papel aluminio para enfriar y ahorrar luz

¿Adiós al aire acondicionado?: cómo es el truco con papel aluminio para enfriar y ahorrar luz

¿Cuánto tiempo debe pasar para que las deudas de la tarjeta de crédito pierdan vigencia y no se pueda hacer reclamo?

¿Cuánto tiempo debe pasar para que las deudas de la tarjeta de crédito pierdan vigencia y no se pueda hacer reclamo?

Horóscopo semanal: cómo te irá en el amor y el dinero del 7 al 13 de diciembre

Horóscopo semanal: cómo te irá en el amor y el dinero del 7 al 13 de diciembre

Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños
4

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo
5

Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo

Los cabos sueltos en la Policía
6

Los cabos sueltos en la Policía

Más Noticias
Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Einstein y la curvatura de la luz

Einstein y la curvatura de la luz

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Comentarios