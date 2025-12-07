El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

A medida que transcurren los calurosos días de diciembre, las temperaturas pueden volverse cada vez más sofocantes. Así, trabajar en casa o intentar dormir bien puede volverse un desafío ante un termómetro que no da tregua y donde parece que ningún aparato de enfriamiento es suficiente. Pero resulta que existe una manera económica y sencilla de refrescar tu hogar con tu ventilador sin incurrir en gastos adicionales.
Tan solo tu ventilador puede bastar para enfriar el hogar de la misma manera que lo hacen otros aparatos más costosos, como el aire acondicionado. Estos electrodomésticos no producen aire frío, sino que lo hacen circular, creando un efecto refrescante gracias a la brisa. Un ventilador de buena calidad, combinado con algunos trucos sencillos (tan sencillos como usar una toalla húmeda), puede ayudar a refrescar aún más tu habitación.
¿Por qué una toalla húmeda puede enfriar la habitación?
Como se advirtió anteriormente, el ventilador no está diseñado para enfriar el ambiente, por lo que la estrategia está en humidificar el aire. Como explicó Beatric Flores, experta en cuidado del hogar de Living Pristine al medio especializado House Beautiful, podés aprovechar las toallas que usaste luego de ducharte para enfriar tu casa.
Colgar las toallas húmedas cerca del ventilador puede ayudar a disipar el calor del aire. Al evaporarse, el agua absorbe el calor del aire circundante, lo que crea un ingenioso efecto refrescante, explicó la especialista.
El arquitecto mexicano Leonardo Rogel detalló que la toalla debe colocarse detrás del ventilador. “El agua, al evaporarse, enfriará el aire alrededor de la toalla. Este aire será succionado por el ventilador y empujado hacia vos”, explicó el experto.
Trucos para enfriar la casa solo con el ventilador
TN detalló otros trucos para refrescar el hogar sin aire acondicionado:
Colocar una toalla húmeda detrás del ventilador, sin que toque las aspas, para generar una corriente de aire más fresca.
Ubicar el ventilador frente a una ventana abierta para expulsar aire caliente y renovar el ambiente.
Mantener las cortinas cerradas en las horas de mayor sol para evitar que la casa se caliente.
Rociar el ambiente con un vaporizador con agua fría para bajar la temperatura de forma instantánea.
Ventilar estratégicamente a primera hora de la mañana y por la noche, cuando el aire exterior es más fresco.