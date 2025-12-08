Apagón inesperado: el truco que te permite cargar el celular hasta la mitad sin enchufe

Si tu auto es un modelo más antiguo, no hay problema: podés usar adaptadores que se conectan al encendedor, los cuales funcionan de forma similar a un cargador convencional. Estos adaptadores permiten convertir el sistema del vehículo en una fuente de carga confiable. Los especialistas recomiendan, eso sí, utilizar estas alternativas con el motor encendido durante cargas prolongadas para evitar agotar la batería del coche. Sin embargo, para una recarga breve que solo busque "revivir" el teléfono, se puede hacer con el motor apagado, siempre que la batería del auto esté en buen estado.