Apagón inesperado: el truco que te permite cargar el celular hasta la mitad sin enchufe

Quedarse sin batería durante un corte de luz puede ser sumamente inoportuno, pero existen estrategias sencillas para recuperar algo de energía.

¿Cómo cargar tu celular durante un apagón? ¿Cómo cargar tu celular durante un apagón? Fuente: El Español.
Hace 3 Hs

Quedarse sin batería en el celular durante un corte de energía puede transformarse en un serio inconveniente, especialmente cuando la necesidad de mantener el contacto con nuestros seres queridos o acceder a información urgente es alta. Aunque la solución más conocida y extendida son los cargadores portátiles, no siempre están a mano o pueden encontrarse, irónicamente, descargados justo en el momento de la emergencia.

Frente a esta situación, existen métodos inmediatos y eficaces que permiten recuperar la energía del teléfono sin depender de un enchufe tradicional. Estas alternativas, a menudo olvidadas, pueden marcar la diferencia entre quedar totalmente desconectado o mantener la posibilidad de comunicarse: hablamos de utilizar el sistema eléctrico del automóvil o el puerto USB de la laptop.

El auto como una fuente de energía 

Durante un apagón, nuestro vehículo se transforma en un aliado clave. El sistema eléctrico del automóvil es una de las alternativas más efectivas y accesibles para suministrar energía a los dispositivos móviles. Los autos más recientes suelen incluir uno o varios puertos USB que permiten conectar directamente el cable de carga del celular, proporcionando energía estable y suficiente.

Si tu auto es un modelo más antiguo, no hay problema: podés usar adaptadores que se conectan al encendedor, los cuales funcionan de forma similar a un cargador convencional. Estos adaptadores permiten convertir el sistema del vehículo en una fuente de carga confiable. Los especialistas recomiendan, eso sí, utilizar estas alternativas con el motor encendido durante cargas prolongadas para evitar agotar la batería del coche. Sin embargo, para una recarga breve que solo busque "revivir" el teléfono, se puede hacer con el motor apagado, siempre que la batería del auto esté en buen estado.

La laptop, un recurso que muchos olvidan

Cuando no se dispone de un cargador portátil, la computadora personal puede actuar como un verdadero salvavidas. Aunque su función principal no es ser un banco de energía, la mayoría de las Notebooks permite cargar teléfonos a través de sus puertos USB. Esta capacidad se mantiene incluso si el equipo está apagado, gracias a funciones específicas como el “USB charging” o el “USB sleep-and-charge” que están presentes en muchos modelos.

Conectar el celular a la laptop mediante un cable USB estándar puede recuperar entre el 20 % y el 50 % de la batería del teléfono. Esta capacidad resulta especialmente útil en emergencias para enviar mensajes, revisar indicaciones importantes o acceder a apps esenciales. No obstante, es crucial recordar que esta opción consume la batería del propio computador. Por esta razón, se aconseja utilizarla solo para obtener la carga necesaria para salir del apuro y no como el método principal de recarga.

