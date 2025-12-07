Regulación de Uber, DiDi y Cabufy: siete ejes de la reforma del transporte en la Capital

En tanto, fuentes municipales afirman que la semana que viene se abrirán las primeras reuniones para avanzar en la reglamentación. Se calculan -por lo menos- dos semanas de trabajo, aunque la norma permite hasta 60 días corridos (a cumplirse en febrero). Una vez reglamentada la ordenanza, se dispone un mes para que el municipio prepare el listado de licencias de taxis vigentes; tres meses para que las plataformas se inscriban en el Registro Municipal; cinco meses para que los conductores adecuen su documentación; y seis meses para que se adecuen al nuevo registro las licencias de taxis y las plataformas electrónicas. Los vencimientos de cada plazo podrán activar controles y sanciones por incumplimiento. Según estos tiempos, la adecuación podría llevar entre siete y nueve meses.