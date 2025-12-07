Regulación de Uber, DiDi y Cabufy: siete ejes de la reforma del transporte en la Capital

1- El tratamiento en el Concejo Deliberante
En 2023 se presentaron los primeros proyectos que planteaban la regulación de apps como Uber, Didi y Cabify en el Concejo Deliberante. Desde entonces, el cuerpo parlamentario de San Miguel de Tucumán ha llegado a acumular alrededor de 12 propuestas que buscaban modernizar el sistema de transporte.
Este año, la crisis del sector taximetrero creció, al igual que las quejas por la falta de control sobre las plataformas electrónicas. En el medio hubo manifestaciones, intentos frustrados de tratamiento y algunas discusiones y debates con empresarios de colectivos y con el Ejecutivo municipal.
Con este escenario, noviembre fue un mes clave. En el recinto los concejales aseguraron que se trabajó por más de 20 días estrictamente en la regulación de las plataformas, que finalmente fue aprobada por unanimidad.
2- Cambios en el sistema de taxis
El objetivo de la nueva ordenanza fue simplificar el esquema del transporte, ahora llamado Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa). Según plantearon los concejales, se quitó obligaciones a los taxis. Seguirán siendo los únicos habilitados a levantar pasajeros en la vía pública, podrán trabajar con plataformas digitales y deberán inscribirse en el Registro de Conductores del Servicio de Taxis (titulares y auxiliares habilitados). Durante el período de adaptación, las licencias se mantendrán vigentes.
3- Nueva modalidad: motos de transporte
La legalización de las motos de transporte es una novedad para el registro normativo de San Miguel de Tucumán. La ordenanza establece condiciones de funcionamiento, seguridad y operación de esta modalidad, e indica que está prohibida la captación de pasajeros en oportunidad (se toman viajes mediante las apps); que los conductores deberán portar con licencia de conducir, seguro obligatorio y DNI y contar con Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente; y que deberá reunir condiciones mínimas de cilindrada, cubiertas y aptitudes mecánicas que serán definidos por el municipio a través de la reglamentación de la norma.
Los conductores de motocicletas deberán inscribirse en el Registro Municipal de Plataformas Digitales para Transporte y aportar datos para fines de seguridad (antecedentes).
4- Obligaciones para las plataformas
Las empresas (Uber, Cabify o Didi) deberán inscribirse en el Registro Municipal de Plataformas Digitales para Transporte, acreditando representante legal, mecanismos de verificación de identidad de conductores y usuarios y cumplimiento de las normativas vigentes (incluyendo obligaciones tributarias). La falta de inscripción impedirá a la plataforma operar en la Capital.
Las plataformas deberán verificar que los choferes tengan licencia de conducir vigente y un seguro apto; contar con sus antecedentes penales actualizados; y asegurarse que el conductor no se encuentre incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Podrán conducir un vehículo aquellos con certificado de autorización, sin necesidad de ser el titular. Los choferes y las plataformas podrán ser sancionados por el municipio si incumplen con la normativa.
No podrán aceptar viajes mediante plataformas digitales con origen en San Miguel de Tucumán los vehículos que no estén inscriptos en el Registro Municipal correspondiente.
5- ¿Y los controles? ¿Desde cuándo?
Los siguientes pasos son la promulgación y la reglamentación de la ordenanza, ambas a cargo del Ejecutivo municipal.
La Municipalidad puede promulgar o vetar la norma en los próximos días o se hará de forma ficta tras haberse cumplido el plazo de ocho días hábiles (Ley Orgánica de Municipalidades).
En tanto, fuentes municipales afirman que la semana que viene se abrirán las primeras reuniones para avanzar en la reglamentación. Se calculan -por lo menos- dos semanas de trabajo, aunque la norma permite hasta 60 días corridos (a cumplirse en febrero). Una vez reglamentada la ordenanza, se dispone un mes para que el municipio prepare el listado de licencias de taxis vigentes; tres meses para que las plataformas se inscriban en el Registro Municipal; cinco meses para que los conductores adecuen su documentación; y seis meses para que se adecuen al nuevo registro las licencias de taxis y las plataformas electrónicas. Los vencimientos de cada plazo podrán activar controles y sanciones por incumplimiento. Según estos tiempos, la adecuación podría llevar entre siete y nueve meses.
6- ¿Qué se define en la reglamentación?
Hay criterios y disposiciones que se definirán en la reglamentación de la nueva norma. Entre ellas, las condiciones de tributación y el margen de cupificación (si la hubiera).
La ordenanza para regular las plataformas en la Capital indica que las empresas deberán acreditar “cumplimiento de las normativas municipales vigentes, incluyendo las obligaciones tributarias municipales y la aceptación del régimen sancionatorio municipal”. Al ser considerada una actividad económica, se prevé que el monto imponible sea calculado a través del Tributo Económico Municipal (TEM).
Por otro lado, se plantea que la limitación de la cantidad de vehículos en circulación “es una posibilidad”. Se trata de una discusión que se resolverá a medida que avancen las conversaciones y que dependerá de la capacidad operativa del municipio para realizar los controles. El análisis parte de un pedido expreso del sector taximetrero, que considera que fomenta la competencia desleal.
7- Nueva tarifa: $1.250 para los colectivos
El recinto capitalino aprobó en sesión ordinaria una actualización de la tarifa de los colectivos: de $950 subió a $1.250. Se trata de un 30% de incremento que se concedió a pedido de los empresarios del transporte, aunque ellos solicitaban un boleto de un mínimo de $1.500. La votación contó con la negativa de dos concejales: Carlos Arnedo (Acción Vecinal) y José María Canelada (Unión Cívica Radical).
El aumento comenzará a regir una vez que el Ejecutivo municipal lo promulgue. Al igual que con la regulación de las apps, dependerá de la Intendencia si se efectúa en los próximos días, o bien, se hace de manera ficta una vez cumplido el plazo de ocho días hábiles. A partir de allí, se calcula un tiempo de entre 48 y 72 horas para que se notifique sobre la readecuación de la tarifa a las oficinas de la SUBE y se adapten los descuentos.