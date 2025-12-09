Secciones
Windows consume tu internet en secreto: cómo limitar el uso de datos en segundo plano

Si tu conexión funciona lenta, puede que no sea por falta de pago, sino por tu computadora que consume más ancho de banda.

¿Cómo evitar que Windows consuma internet en segundo plano? ¿Cómo evitar que Windows consuma internet en segundo plano? Fuente: Global 4
Hace 28 Min

¿Alguna vez notaste que tu conexión a internet se arrastra, incluso cuando no estás descargando nada o viendo videos? Es un misterio común en muchos hogares, y a menudo, el responsable silencioso es tu propio sistema operativo. Windows, y en particular la versión 11, trabaja sin parar: realiza actualizaciones, sincroniza servicios en la nube y envía información de diagnóstico a Microsoft.

Aunque estas tareas son vitales para mantener el equipo seguro y actualizado, su ritmo constante puede devorar el ancho de banda y ralentizar todo lo que hacés. Afortunadamente, no tenés que resignarte a una conexión lenta. Desde el medio especializado  IT.sitio señalaron que el propio sistema ofrece herramientas sencillas para recuperar el control sin comprometer la seguridad. Estas son algunas estrategias compartidas por la fuente mencionada.

Cómo evitar que tu computadora "robe" internet

Marcar la red como de uso medido

Windows incorpora una función pensada para aquellas conexiones que tienen un límite de datos, ideal para planes móviles o conexiones fijas restringidas. Al activarla, le indicamos al sistema que se modere. Esto resulta en la reducción automática de múltiples tareas que se ejecutan sin que las veas.

Para aplicar este ajuste, los pasos son muy simples:

Andá a Configuración

Entrá en Red e Internet

Seleccioná la red Wi-Fi o Ethernet que estás utilizando en ese momento

Activá la opción Conexión de uso medido

Esto frena descargas automáticas, sincronizaciones y otros procesos que acaparan tu conexión sin que lo pidas.

Límite de datos y control de consumo

Si querés tener un control más granular, Windows te permite incluso establecer un tope de uso mensual para tu conexión. Esta es una herramienta fantástica no solo para evitar exceder límites si los tenés, sino también para estar al tanto de cuánto consumís. Desde el mismo lugar, podés ver qué aplicaciones son las que más “beben” internet.

Para configurarlo, seguí esta ruta:

Configuración > Red e Internet > Uso de datos

Elegí tu red activa

Definí el límite que desees en megabytes o gigabytes

Desde este apartado también podrás acceder a un desglose detallado del consumo por cada aplicación, una radiografía que te permitirá identificar rápidamente a los programas más glotones.

Restricción de uso en cada aplicación

Muchas aplicaciones, incluso aquellas que creés que están cerradas, siguen activas consumiendo datos en segundo plano para notificaciones o actualizaciones internas. Para tomar las riendas de cada programa, tenés la posibilidad de desactivar este comportamiento de forma individual.

El procedimiento es el siguiente:

- Configuración > Aplicaciones

Aplicaciones instaladas

Seleccioná la aplicación que querés ajustar

Accedé a Uso de datos avanzado

Desactivá el uso en segundo plano

Esta es una jugada inteligente, en especial para el software que viene preinstalado o esas aplicaciones que usás solo de vez en cuando. La opción "Uso de datos avanzado" te da un control minucioso sobre el tráfico de red de cada aplicación.

Pausar las actualizaciones del sistema

Las actualizaciones de Windows a veces son pesadas y pueden descargarse de forma automática, acaparando el ancho de banda por completo. Cuando necesites priorizar una videollamada o un juego en línea, podés pausarlas temporalmente:

Configuración > Windows Update

Seleccioná Pausar actualizaciones

Podés suspenderlas hasta por cinco semanas y retomarlas manualmente cuando tengas un momento o una conexión más estable e ilimitada.

