Cuáles son los nombres menos atractivos de 2025, según la inteligencia artificial

La IA hizo una clasificación de los nombres menos deseados según referencias y tendencias y elaboró un listado de los 10 masculinos y los 10 femeninos más feos.

Los padres tienen especial cuidado para elegir los nombres, pero siempre hay disgustos por la selección. Los padres tienen especial cuidado para elegir los nombres, pero siempre hay disgustos por la selección. Fuente: RTVE.es
Recibir a un niño en una familia es una situación que genera demasiadas expectativas. Siempre surge una mística en torno a la elección del nombre, porque se cree que este puede condicionar la personalidad o la presencia que tenga el niño a futuro entre sus pares. Nombres antiguos, nombres modernos, nombres originales y hasta nombres bonitos y feos. La inteligencia artificial fue consultada e hizo una lista de los que consideró los nombres menos agraciados del 2025 en Argentina.

Cuáles son los 10 lugares del mundo que no hay que dejar de visitar, según la Inteligencia Artificial

Elegir un nombre es un trabajo complejo. Son decenas los factores que un padre o madre tiene en cuenta para seleccionarlos. Pero el resultado siempre será el mismo: habrá recepción positiva y negativa del nombre que se elija. La inteligencia artificial consultada fue ChatGPT que, ante todo, advirtió que “depende muchísimo de los gustos personales lo que para alguien puede ser un nombre feo”.

El prompt ingresado para hacer la consulta fue: “cuáles son los nombres más feos de 2025 en Argentina”. La IA objetó que “feo” es subjetivo y que en la clasificación intervienen factores como sonoridad, gusto social o moda. Sin embargo, terminó por mencionar los nombres menos bonitos.

Nombres más feos del 2025, según ChatGPT

“Hay una nota reciente que afirma —por criterios de sonoridad, rareza y falta de vigencia— que algunos nombres quedarían ‘pasados de moda’ o ‘poco estéticos’”, respondió el chatbot. Entre los nombres femeninos mencionó: Femeninos: Brígida, Gumersinda, Clotilde, Eustaquia, Ruperta, Edelmira, Pánfila, Hermelinda, Leocadia, Dorotea. Entre los masculinos: Aniceto, Benigno, Ceferino, Eusebio, Froilán, Gervasio, Hipólito, Melitón, Pompeyo, Rodolfo. La fuente citada para esta primera respuesta fue una nota elaborada por el portal web de Canal 26 a principios de este año.

En otra categoría mencionó los nombres extravagantes o muy modernos que muchos consideran “feos” según tendencias de moda. “Otra tendencia reciente es la de usar nombres muy originales, mezclas o inspirados en mitología, videojuegos o sonidos fuera de lo común. Para algunos, estos nombres resultan extravagantes o poco armónicos”, mencicionó la IA. Dentro de esta categoría, los nombres seleccionados fueron Neo León, Atlas Gael, Kratos Ignacio, Wolf Dante, Pixel Tomás, Júpiter Simón y Thor Benicio.

Los 20 nombres más feos de Argentina, según la inteligencia artificial

Además, ChatGPT ofreció elaborar un listado del top 20 de los nombres considerados “feos” o poco populares en Argentina. Entre ellos, incluyó:

Nombres femeninos

- Brígida

- Gumersinda

- Clotilde

- Eustaquia

- Ruperta

- Hermelinda

- Pánfila

- Leocadia

- Dorotea

- Edelmira

Nombres masculinos

- Aniceto

- Benigno

- Ceferino

- Froilán

- Melitón

- Pompeyo

- Gervasio

- Eusebio

- Roque

- Atilio

- Crescencio

