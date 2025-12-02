Cuáles son los nombres menos atractivos de 2025, según la inteligencia artificial

Recibir a un niño en una familia es una situación que genera demasiadas expectativas. Siempre surge una mística en torno a la elección del nombre, porque se cree que este puede condicionar la personalidad o la presencia que tenga el niño a futuro entre sus pares. Nombres antiguos, nombres modernos, nombres originales y hasta nombres bonitos y feos. La inteligencia artificial fue consultada e hizo una lista de los que consideró los nombres menos agraciados del 2025 en Argentina.