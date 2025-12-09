Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25%: quiénes pueden acceder y cómo comprar

Aerolíneas Argentinas presentó una promoción especial por su 75° aniversario, aplicando un descuento del 25% en pasajes hacia destinos tanto dentro como fuera del país. Esta iniciativa busca dar impulso a la demanda durante la temporada baja de 2026. La oferta estará vigente solo para compras realizadas desde el domingo 7 hasta el domingo 14 de diciembre. El objetivo central de la campaña se centra en dinamizar las ventas en este período específico.