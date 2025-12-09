Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25%: quiénes pueden acceder y cómo comprar

Aerolíneas Argentinas presentó una promoción especial por su 75° aniversario, aplicando un descuento del 25% en pasajes hacia destinos tanto dentro como fuera del país. Esta iniciativa busca dar impulso a la demanda durante la temporada baja de 2026. La oferta estará vigente solo para compras realizadas desde el domingo 7 hasta el domingo 14 de diciembre. El objetivo central de la campaña se centra en dinamizar las ventas en este período específico.
El beneficio incluye distintos períodos para concretar el viaje, dependiendo de la ruta seleccionada. Esta flexibilidad amplía las opciones disponibles para los pasajeros e incita a la planificación anticipada de sus futuros desplazamientos. La aerolínea facilita así que más personas accedan a sus servicios con una tarifa reducida.
¿Cómo funciona el descuento de Aerolineas Argentinas?
Para los destinos dentro de Argentina, el descuento podrá aplicarse a viajes comprendidos entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026. Como complemento, la empresa habilitó la posibilidad de pagar los pasajes en seis cuotas sin interés con todos los bancos, una medida que busca fortalecer el turismo interno y facilitar la conectividad regional.
Actualmente, Aerolíneas Argentinas opera 37 destinos dentro del país y 22 internacionales, y recientemente presentó su primer plan de inversión financiado con fondos propios, que incluye la incorporación de 18 nuevos aviones vía leasing.
Datos a tener en cuenta para acceder a la compra con el implemento del descuento en Aerolineas Argentinas
-La promoción también alcanza los destinos internacionales. Para la red regional, el 25% de descuento rige para viajes programados del 1 de marzo al 15 de junio de 2026.
-Quienes opten por el Caribe podrán acceder al beneficio para vuelos entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, mientras que para Miami, la oferta se extenderá a viajes realizados entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.
-Los pasajes pueden adquirirse a través del sitio web oficial, el call center, las sucursales y las agencias de viaje tanto locales como internacionales.