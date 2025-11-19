Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

Bastos había llegado a la empresa en diciembre del 2023, pocos días después de la asunción de Milei, en una tanda de nombramientos que evidenció la centralidad estratégica que el Ejecutivo asigna a YPF, una firma bajo control estatal desde 2012, cuando fueron expropiadas las acciones de Repsol. Aquel día también asumió Horacio Marín —ex Tecpetrol— como presidente y CEO, junto con Nicolás Posse y Guillermo Francos, quien por entonces se desempeñaba como Jefe de Gabinete y dejó el cargo prácticamente en simultáneo con la salida de Catalán del Ministerio del Interior.