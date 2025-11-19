Secciones
Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

El titular de LLA Tucumán se desempeñó como ministro del Interior hasta las legislativas de octubre, cuando fue reemplazado por Santilli.

RECONFIGURACIÓN POLÍTICA. El tucumano Lisandro Catalán dejó su cargo en el Ministerio del Interior y ahora se sumará a la empresa petrolera estatal.
Hace 5 Min

La reconfiguración interna en YPF continúa su marcha y esta vez incorpora a un ex funcionario nacional, que dejó su cargo hace pocas semanas. El tucumano Lisandro Catalán, quien hasta comienzos de noviembre se desempeñaba como ministro del Interior en el gobierno de Javier Milei, fue designado para ocupar una silla en el Directorio de la petrolera estatal, en principio, hasta fines de este año o los primeros meses de 2025. 

Su llegada se produce tras su salida del gabinete, ocurrida el 3 de noviembre, cuando el Presidente decidió reemplazarlo por Diego Santilli luego de que este último obtuviera una victoria electoral en la provincia de Buenos Aires el pasado 26 de octubre.

La incorporación de Catalán implica un nuevo movimiento en la cúpula de la principal empresa energética del país y se da en reemplazo de Carlos Manuel Bastos, quien ocupaba un puesto como Director Titular por la Clase D. La decisión se inscribe en un proceso más amplio de reorganización dentro de la compañía, que desde el inicio de la gestión libertaria recibió un importante desembarco de figuras cercanas al oficialismo.

Bastos había llegado a la empresa en diciembre del 2023, pocos días después de la asunción de Milei, en una tanda de nombramientos que evidenció la centralidad estratégica que el Ejecutivo asigna a YPF, una firma bajo control estatal desde 2012, cuando fueron expropiadas las acciones de Repsol. Aquel día también asumió Horacio Marín —ex Tecpetrol— como presidente y CEO, junto con Nicolás Posse y Guillermo Francos, quien por entonces se desempeñaba como Jefe de Gabinete y dejó el cargo prácticamente en simultáneo con la salida de Catalán del Ministerio del Interior.

Bastos había llegado a la empresa en diciembre del año pasado, pocos días después de la asunción de Milei, en una tanda de nombramientos que evidenció la centralidad estratégica que el Ejecutivo asigna a YPF, una firma bajo control estatal desde 2012, cuando fueron expropiadas las acciones de Repsol. Aquel día también asumió Marín —ex Tecpetrol— como presidente y CEO, junto con Nicolás Posse y Francos, quien por entonces se desempeñaba como Jefe de Gabinete y dejó el cargo prácticamente en simultáneo con la salida de Catalán del Ministerio del Interior.

Con su designación, Catalán se suma ahora a este grupo de directores, todos con mandato hasta el primer trimestre del próximo año. En su caso, aún no está claro si desempeñará sus funciones de manera rentada.

El recorrido de Catalán en la gestión pública, de la mano de Francos y Scioli

Catalán acumula más de una década de experiencia en organismos nacionales. Durante las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, ocupó puestos directivos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También integró las campañas presidenciales de Daniel Scioli y, más tarde, la de Javier Milei en 2023, donde tuvo funciones de coordinación y un rol articulado con Francos.

A fines de diciembre de 2023 asumió como secretario de Interior y luego presentó su renuncia el 4 de junio de 2024 para convertirse en vicejefe del Gabinete del Interior “ad honorem”, siempre bajo la órbita de Francos. Menos de dos meses después, el 1° de agosto, dejó de desempeñar ese puesto sin retribución, ya que desde enero de 2024 había sido nombrado director titular en el Correo Argentino, aunque presentó su renuncia a esa función el 31 de julio.

Los lazos entre Francos y Catalán son previos a su participación en LLA. Según registros societarios citados por Chequeado, hacia 2014 fueron socios en South Seeds S.A., una firma del rubro alimentario. Francos era el principal accionista y Catalán integraba la sociedad como socio minoritario. En 2022, la empresa pasó a denominarse GP Alimentos S.A. y quedó en manos de otros propietarios. También coincidieron en la Fundación Acordar, un think tank que acompañó políticamente a Scioli en la campaña presidencial de 2015.

La trayectoria de Catalán también incluye su paso por la gestión bonaerense: durante el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires, presidió Bapro Mandatos y Negocios S.A., una firma del Grupo Banco Provincia dedicada a la administración y estructuración de fideicomisos.

