Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Envalentonado por el triunfo electoral del último domingo y con la idea de imprimirle una nueva impronta a la gestión, el presidente, Javier Milei, designó al diputado Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, una decisión que disipa los persistentes rumores que ubicaban al asesor presidencial Santiago Caputo en ese cargo. La jugada del mandatario, anunciada a última hora, sorprendió a muchos en el ambiente político y pone al ex vicejefe de Gobierno porteño al frente de una cartera clave para la articulación con gobernadores y el Congreso.
La designación de Santilli, reciente ganador de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, fue el resultado de una reunión matinal en la quinta de Olivos con la participación del Presidente, su hermana Karina Milei y el asesor estrella Santiago Caputo. El anuncio oficial fue realizado por el propio Presidente en su cuenta de la red social X: “Tenemos ministro del Interior: Bienvenido ‘Colo’ Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores... VLLC! ”.
El nombramiento termina con días de especulaciones que daban a Caputo, hombre de máxima confianza del jefe de Estado, como el próximo titular de la cartera. Los rumores incluso le asignaban a Caputo, distanciado de la secretaría general de la Presidencia, poderes aumentados en áreas sensibles como Obras Públicas y Transporte, hoy bajo la órbita del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Por el momento, Santiago Caputo seguirá como asesor con influencia en distintas áreas de gestión, quedando en suspenso su ingreso formal al Gabinete.
El flamante ministro ingresó a Olivos anoche y, a la salida, se mostró con una carpeta que contenía la agenda de trabajo instruida por el titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas” , declaró Santilli, quien además admitió su sorpresa cuando recibió la llamada de Milei para ofrecerle el cargo. Su principal tarea estará centrada en articular con el Congreso de la Nación los consensos necesarios para las ambiciosas reformas que el Gobierno planea impulsar en sesiones extraordinarias, incluyendo las reformas laborales, tributarias y del Código Penal.
Testimoniales
Al igual que Manuel Adorni, designado el viernes como próximo jefe de Gabinete, Santilli no asumirá la banca que ganó en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Tanto el portavoz de la gestión libertaria como el flamante ministro del Interior terminaron siendo “candidatos testimoniales” de la elección, ya que ninguno de los dos asumirá sus respectivos escaños.
La noticia fue rápidamente celebrada por miembros del oficialismo y aliados. El propio Santiago Caputo escribió: “Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno y de manera incondicional el liderazgo del Presidente y puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en Buenos Aires”. El gesto buscó mostrar respaldo a la decisión presidencial, tras las versiones sobre su posible nombramiento.
Las repercusiones positivas se extendieron al ex presidente Mauricio Macri, quien había sido crítico respecto del nombramiento de Adorni. “Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno”, escribió el líder del PRO, confiando en su experiencia para articular las reformas.
El flamante ministro será presentado formalmente a sus colegas hoy, durante una reunión de Gabinete convocada por el propio Milei desde las 9:30 en Casa Rosada. Su llegada al Ministerio del Interior es un mensaje claro sobre la importancia que el Gobierno le otorga a la negociación política y la búsqueda de consensos para avanzar en el plan de transformaciones que se propone llevar adelante.