Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

El flamante ministro ingresó a Olivos anoche y, a la salida, se mostró con una carpeta que contenía la agenda de trabajo instruida por el titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas” , declaró Santilli, quien además admitió su sorpresa cuando recibió la llamada de Milei para ofrecerle el cargo. Su principal tarea estará centrada en articular con el Congreso de la Nación los consensos necesarios para las ambiciosas reformas que el Gobierno planea impulsar en sesiones extraordinarias, incluyendo las reformas laborales, tributarias y del Código Penal.