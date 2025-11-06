Lisandro Catalán llamó a modernizar Tucumán y pidió “no repetir los errores del pasado”

Reforma electoral y crítica al sistema de acoples

Uno de los ejes de su exposición fue la necesidad de modernizar el sistema electoral tucumano. Catalán contrastó la implementación de la boleta única de papel a nivel nacional con el sistema provincial de acoples.

“Una provincia que en 2025 siga votando con el sistema de acoples es el síntoma más fiel de que estamos mal. Tenemos que recuperar nuestras instituciones y avanzar hacia un sistema transparente”, afirmó. Y agregó: “Desde la Nación, con decisión política, implementamos la boleta única en tres meses. En Tucumán hace años se discute y no pasa nada”.