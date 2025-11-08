Lisandro Catalán: “Sigo trabajando con Milei; los cargos son temporarios, los liderazgos no”

“En Tucumán no se arregla con un cargo formal”

El dirigente cerró la entrevista con un mensaje hacia la militancia libertaria. “Cuando uno deja de ser ministro y sigue trabajando, los que se quedan son los genuinos, los que realmente creen en el proyecto. En Tucumán no se arregla con un cargo formal, se arregla con una fuerza política mística que saque a la provincia del atraso. Ese es el desafío que tenemos por delante.”