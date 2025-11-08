Secciones
Lisandro Catalán: “Sigo trabajando con Milei; los cargos son temporarios, los liderazgos no”

El ex ministro del Interior confirmó que, tras su salida, mantiene diálogo permanente con el mandatario y con Karina Milei. Adelantó que trabaja para construir una alternativa de gobierno en la provincia.

Lisandro Catalán Lisandro Catalán ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 2 Hs

El ex ministro del Interior y presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, reapareció en el centro de la escena política provincial tras su salida del Gabinete nacional. En diálogo con LA GACETA, el dirigente libertario aseguró que su alejamiento del Gobierno “no modifica en absoluto” su rol dentro del espacio político que conduce en la provincia y adelantó que trabaja para “construir una alternativa real de gobierno de cara a 2027”.

“Los cargos son cargos, son temporarios. Hoy estás, mañana no, y pasado volvés a estar. Pero los liderazgos políticos son otra cosa”, afirmó Catalán, al referirse a las especulaciones que surgieron tras su renuncia al Ministerio del Interior. “Si uno necesita un cargo para liderar, no puede liderar nada”, agregó.

El dirigente destacó además que su salida del Gobierno se dio “en los mejores términos” con el presidente Javier Milei y con la titular del partido, Karina Milei, con quienes mantiene un “contacto permanente”. “Hablé largo con el Presidente; me pidió que aceleremos el armado y ampliemos la fuerza política en Tucumán”, detalló.

Balance electoral y futuro político

Catalán celebró el resultado obtenido por La Libertad Avanza en Tucumán en las últimas elecciones legislativas, donde el espacio se consolidó como segunda fuerza política con más de 365.000 votos. “Fue un trabajo enorme, sin estructuras, con tucumanos comprometidos que quieren recuperar el prestigio y la grandeza de la provincia”, subrayó.

En ese sentido, valoró el desempeño de los diputados electos Federico Peri y Soledad Molinuevo, y remarcó que el desafío inmediato será “dar volumen político y territorial al espacio sin perder identidad ni convicción”.

“Tucumán necesita una fuerza arrolladora para ganarle al oficialismo que gobierna hace 42 años”, sentenció. “Los que se acerquen pensando en cargos o en ver si les toca algo, con esos no tenemos mucho para hablar. Queremos dirigentes que piensen en el futuro de Tucumán, no en su lugar en la lista”, advirtió.

Puentes con otros sectores

El referente libertario dejó abierta la posibilidad de dialogar con dirigentes de otras fuerzas opositoras, como Roberto Sánchez, pero advirtió que cualquier acercamiento deberá estar basado en coincidencias programáticas.

“Este triunfo debe darnos un baño de humildad. No se trata de prescindir de nadie, pero tampoco de sumar por sumar. Si coincidimos en el norte y el futuro de Tucumán, por supuesto que vamos a hablar”, dijo.

Catalán anticipó que La Libertad Avanza continuará trabajando en su plan de gobierno provincial, titulado “Puntos de partida para la libertad de los tucumanos”, que plantea medidas concretas para ordenar institucional y económicamente la provincia.

“Queremos una alternativa de gobierno seria, con coincidencias reales y no con acuerdos circunstanciales que después terminan siendo funcionales al oficialismo”, remarcó.

“En Tucumán no se arregla con un cargo formal”

El dirigente cerró la entrevista con un mensaje hacia la militancia libertaria. “Cuando uno deja de ser ministro y sigue trabajando, los que se quedan son los genuinos, los que realmente creen en el proyecto. En Tucumán no se arregla con un cargo formal, se arregla con una fuerza política mística que saque a la provincia del atraso. Ese es el desafío que tenemos por delante.”

