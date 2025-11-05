Secciones
Política

Lisandro Catalán recibió a “Caco” Molinuevo y acordaron trabajar en conjunto por Tucumán

Durante la reunión, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de trabajar por un Tucumán mejor de cara a 2027.

Lisandro Catalán recibió a “Caco” Molinuevo y acordaron trabajar en conjunto por Tucumán
Hace 2 Hs

Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán, se reunió con Alejandro "Caco" Molinuevo, intendente de Concepción, para analizar la situación actual de la provincia y coordinar una agenda de trabajo conjunta.

Durante la reunión, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de trabajar por un Tucumán mejor de cara a 2027.

Catalán destacó que “Tucumán necesita dirigentes con visión y compromiso, dispuestos a dejar atrás la vieja política y trabajar por un cambio real”.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones que Catalán viene manteniendo en su desembarco en la provincia para comenzar el armado de La Libertad Avanza como fuerza transformadora en Tucumán.

Temas Alejandro MolinuevoLa Libertad AvanzaLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno condiciona nuevamente el financiamiento universitario: No podemos cumplir cosas de imposible cumplimiento

El Gobierno condiciona nuevamente el financiamiento universitario: "No podemos cumplir cosas de imposible cumplimiento"

Lo más popular
UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán
1

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
2

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital
3

Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán
4

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

¿Quién cuida el cielo? La falta de radares en el NOA favorece la llegada de los vuelos narcos
5

¿Quién cuida el cielo? La falta de radares en el NOA favorece la llegada de los vuelos narcos

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
6

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Más Noticias
Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital

Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

Mariano Campero: “Si interpretamos el hartazgo social, Tucumán puede volver a ser una provincia de vanguardia”

Mariano Campero: “Si interpretamos el hartazgo social, Tucumán puede volver a ser una provincia de vanguardia”

“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Comentarios