Lisandro Catalán recibió a “Caco” Molinuevo y acordaron trabajar en conjunto por Tucumán

Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán, se reunió con Alejandro "Caco" Molinuevo, intendente de Concepción, para analizar la situación actual de la provincia y coordinar una agenda de trabajo conjunta.
Durante la reunión, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de trabajar por un Tucumán mejor de cara a 2027.
Catalán destacó que “Tucumán necesita dirigentes con visión y compromiso, dispuestos a dejar atrás la vieja política y trabajar por un cambio real”.
El encuentro forma parte de una serie de reuniones que Catalán viene manteniendo en su desembarco en la provincia para comenzar el armado de La Libertad Avanza como fuerza transformadora en Tucumán.