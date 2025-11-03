Federico Pelli: “El liderazgo de Lisandro Catalán sigue intacto en Tucumán”

“La conducción de @llatucoficial sigue intacta bajo el liderazgo de @catalanlisandro, cuya experiencia nos permitió afrontar exitosamente una campaña electoral compleja contra todo un sistema político en la provincia. El haber obtenido dos bancas de diputados nacionales fue en gran parte gracias a su estrategia y planificación”, escribió Pelli en su cuenta oficial de X. Además, destacó que el espacio “confía en él para construir una opción potente y competitiva con vistas a las elecciones de 2027”.