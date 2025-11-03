Secciones
Política

Federico Pelli: “El liderazgo de Lisandro Catalán sigue intacto en Tucumán”

El diputado electo salió al cruce de las versiones que cuestionaban la conducción partidaria en la provincia.

LIBERTARIOS. Federico Pelli y Soledad Molinuevo respaldaron a Lisandro Catalán. LIBERTARIOS. Federico Pelli y Soledad Molinuevo respaldaron a Lisandro Catalán.
Hace 1 Hs

Tras la salida de Lisandro Catalán del gabinete de Javier Milei y las especulaciones sobre una eventual pérdida de influencia dentro de La Libertad Avanza (LLA), los principales referentes libertarios en Tucumán salieron a despejar dudas. El diputado electo Federico Pelli reafirmó públicamente que Catalán continúa siendo el líder político del espacio en la provincia y presidente del partido a nivel local.

“La conducción de @llatucoficial sigue intacta bajo el liderazgo de @catalanlisandro, cuya experiencia nos permitió afrontar exitosamente una campaña electoral compleja contra todo un sistema político en la provincia. El haber obtenido dos bancas de diputados nacionales fue en gran parte gracias a su estrategia y planificación”, escribió Pelli en su cuenta oficial de X. Además, destacó que el espacio “confía en él para construir una opción potente y competitiva con vistas a las elecciones de 2027”.

Apoyo libertario

Las palabras del especialista en seguridad fueron acompañadas por los otros dos parlamentarios nacionales electos de LLA Tucumán, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen

“La Libertad Avanza en Tucumán es y será liderada por Lisandro Catalán, una persona con experiencia y capacidad para conducir el cambio que iniciamos en la provincia”, sostuvo Molinuevo.

Por su parte, Huesen fue más directo: “Siguen sin verla. Lisandro es, como primera medida, el presidente de LLA Tucumán y el líder de todos nosotros”.

De esta manera, los tres legisladores libertarios tucumanos buscaron cerrar filas en torno a Catalán, en un momento de reacomodamiento interno tras los movimientos recientes en el gabinete nacional.

Temas Gerardo HuesenLa Libertad AvanzaLisandro CatalánFederico PelliSoledad Molinuevo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta
1

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
2

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
4

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
5

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
6

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Más Noticias
Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”

Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”

Quién es Ana Tamagno: de corista de la banda de Javier Milei a diputada nacional

Quién es Ana Tamagno: de corista de la banda de Javier Milei a diputada nacional

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

Tras las críticas de Macri, Adorni defendió su designación como jefe de Gabinete

Tras las críticas de Macri, Adorni defendió su designación como jefe de Gabinete

Oficializaron un nuevo aumento en las tarifas de luz y cambiaron la forma de medir el consumo

Oficializaron un nuevo aumento en las tarifas de luz y cambiaron la forma de medir el consumo

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Comentarios