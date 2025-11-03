Federico Pelli: “El liderazgo de Lisandro Catalán sigue intacto en Tucumán”

Tras la salida de Lisandro Catalán del gabinete de Javier Milei y las especulaciones sobre una eventual pérdida de influencia dentro de La Libertad Avanza (LLA), los principales referentes libertarios en Tucumán salieron a despejar dudas. El diputado electo Federico Pelli reafirmó públicamente que Catalán continúa siendo el líder político del espacio en la provincia y presidente del partido a nivel local.
“La conducción de @llatucoficial sigue intacta bajo el liderazgo de @catalanlisandro, cuya experiencia nos permitió afrontar exitosamente una campaña electoral compleja contra todo un sistema político en la provincia. El haber obtenido dos bancas de diputados nacionales fue en gran parte gracias a su estrategia y planificación”, escribió Pelli en su cuenta oficial de X. Además, destacó que el espacio “confía en él para construir una opción potente y competitiva con vistas a las elecciones de 2027”.
Apoyo libertario
Las palabras del especialista en seguridad fueron acompañadas por los otros dos parlamentarios nacionales electos de LLA Tucumán, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen.
“La Libertad Avanza en Tucumán es y será liderada por Lisandro Catalán, una persona con experiencia y capacidad para conducir el cambio que iniciamos en la provincia”, sostuvo Molinuevo.
Por su parte, Huesen fue más directo: “Siguen sin verla. Lisandro es, como primera medida, el presidente de LLA Tucumán y el líder de todos nosotros”.
De esta manera, los tres legisladores libertarios tucumanos buscaron cerrar filas en torno a Catalán, en un momento de reacomodamiento interno tras los movimientos recientes en el gabinete nacional.