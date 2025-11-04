Lisandro Catalán se reunió con Karina Milei: "Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto"

Luego de que se confirmara su salida del Gabinete de la Nación, Lisandro Catalán se reunió en la mañana de este martes con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reafirmó su posición como líder de La Libertad Avanza Tucumán.
Catalán y Karina Milei se reunieron para diagramar el camino de LLA en la provincia, luego de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre que permitieron el ingreso de Federico Pelli y Soledad Molinuevo en la Cámara de Diputados.
A través de un comunicado, el partido libertario aseguró que el ex ministro del Interior de la Nación pisará con más fuerza el suelo local bajo su rol de presidente de LLA Tucumán.
“Me reuní con Karina Milei para dialogar sobre el trabajo de La Libertad Avanza en Tucumán y los próximos pasos para seguir fortaleciendo nuestro espacio en la provincia. El 26 de octubre hicimos una gran elección y nos consolidamos como la principal fuerza opositora”, señaló Catalán.
“Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto del presidente Javier Milei, llevando las ideas de la libertad a cada rincón del país”, sentenció el ex funcionario.