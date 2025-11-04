Secciones
Política

Lisandro Catalán se reunió con Karina Milei: "Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto"

El ex ministro del Interior mantuvo un encuentro con la secretaria general de la Presidencia.

REUNIÓN. Karina Milei junto a Lisandro Catalán. REUNIÓN. Karina Milei junto a Lisandro Catalán.
Hace 2 Hs

Luego de que se confirmara su salida del Gabinete de la Nación, Lisandro Catalán se reunió en la mañana de este martes con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reafirmó su posición como líder de La Libertad Avanza Tucumán.

Catalán y Karina Milei se reunieron para diagramar el camino de LLA en la provincia, luego de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre que permitieron el ingreso de Federico Pelli y Soledad Molinuevo en la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado, el partido libertario aseguró que el ex ministro del Interior de la Nación pisará con más fuerza el suelo local bajo su rol de presidente de LLA Tucumán.

“Me reuní con Karina Milei para dialogar sobre el trabajo de La Libertad Avanza en Tucumán y los próximos pasos para seguir fortaleciendo nuestro espacio en la provincia. El 26 de octubre hicimos una gran elección y nos consolidamos como la principal fuerza opositora”, señaló Catalán.

“Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto del presidente Javier Milei, llevando las ideas de la libertad a cada rincón del país”, sentenció el ex funcionario.

Temas Javier Milei Libertad AvanzaLa Libertad AvanzaKarina MileiLisandro CatalánFederico PelliSoledad Molinuevo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
2

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
3

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
4

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
5

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La milanesa política viene con picante
6

La milanesa política viene con picante

Más Noticias
Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Comentarios