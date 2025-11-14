Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Esta escalada retórica encontró un sustento legal en las declaraciones citadas de Roberto Herrera, abogado de uno de los arrepentidos, quien confirmó las condiciones de detención en el centro “Cavia”: “cuando él declara como arrepentido, él estuvo en un lugar de detención que es Cavia, donde estuvo casi aproximadamente, no sé si estuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas… y filmándolo las 24 horas”, dando un peso significativo a la denuncia de coacción en el proceso.