Pablo Yedlin, tras reunirse con Cristina Kirchner: “El peronismo debe ser una oposición clara al modelo de Milei”

El diputado relató su reunión con la ex mandataria, con quien coincidió en fortalecer la unidad del peronismo. Además, se refirió al pase de Javier Noguera al bloque Independencia.

Hace 36 Min

El diputado nacional, Pablo Yedlin, mantuvo un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, para analizar el resultado electoral y la reconfiguración de los bloques opositores en el Congreso.

“Cristina sigue siendo la presidenta del PJ y su rol institucional tiene mucho que ver con este proceso”, señaló Yedlin a LA GACETA. Recordó que la ex mandataria, en mayo pasado, “pidió el esfuerzo de lograr la unidad del peronismo en Tucumán para ganarle a La Libertad Avanza”.

El legislador contó en LG PLay que ese pedido se cumplió con la victoria del oficialismo provincial y destacó que “el resultado fue un mensaje claro hacia el Gobierno nacional”:

“En Tucumán la gente dijo que las políticas aplicadas estos dos años no le hacen bien a los tucumanos ni a los argentinos. A la gente no le alcanza con lo que gana, las tarifas y los medicamentos suben, y eso golpea a los que menos tienen”.

Cristina Kirchner y Pablo Yedlin. Cristina Kirchner y Pablo Yedlin.

Además, Yedlin cuestionó duramente el modelo económico del presidente Javier Milei. “Argentina hoy vive de prestado. Este modelo ya tuvo que ir al FMI, al blanqueo de capitales y hasta al Tesoro de los Estados Unidos para sostenerse. Pero el mundo te presta hoy y mañana te cobra. No se puede gobernar pensando solo en los que pueden viajar al exterior o ahorrar en dólares, mientras la mayoría no llega a fin de mes”.

El diputado aseguró que el peronismo debe “ser una oposición nítida y coherente” frente al ajuste, y que la discusión actual dentro del Congreso se centra en cómo se reorganizará el bloque de Unión por la Patria. “Estamos viendo si se mantiene el nombre y qué fuerzas lo integrarán, pero lo importante es que sigamos representando a los sectores más golpeados”, indicó.

También se refirió a la decisión de Javier Noguera de sumarse al bloque Independencia, cercano al gobernador Osvaldo Jaldo. “Seguimos el tema paso a paso. No me sorprendió, porque lo hablamos. Entiendo su posición, pero lo importante será ver cómo votamos en los hechos. Hay quienes pueden estar en distintos bloques, pero lo que cuenta es si acompañan o no las políticas de ajuste del Gobierno”.

Finalmente, Yedlin remarcó que el desafío de la oposición será “ofrecer un modelo alternativo, inclusivo, con empleo, salud pública y universidades gratuitas de calidad”. “Representamos a los tucumanos que hoy no les alcanza el salario. Vamos a trabajar para que eso cambie, como lo hicimos con la ley del Garrahan. Hay recursos si se los usa en beneficio de la gente”, concluyó.

