Pablo Yedlin, tras reunirse con Cristina Kirchner: “El peronismo debe ser una oposición clara al modelo de Milei”

Además, Yedlin cuestionó duramente el modelo económico del presidente Javier Milei. “Argentina hoy vive de prestado. Este modelo ya tuvo que ir al FMI, al blanqueo de capitales y hasta al Tesoro de los Estados Unidos para sostenerse. Pero el mundo te presta hoy y mañana te cobra. No se puede gobernar pensando solo en los que pueden viajar al exterior o ahorrar en dólares, mientras la mayoría no llega a fin de mes”.