Causa Cuadernos: Lorenzetti pidió celeridad a los jueces y que trabajen en el receso de verano

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, instó a los miembros del Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), a cargo del juicio por la causa de los "Cuadernos de las Coimas", a intensificar su labor durante el verano para acelerar el proceso, en el que la ex presidenta Cristina Kirchner figura entre los principales acusados.
Lorenzetti hizo este pedido previo a una reunión entre jueces de la Cámara de Casación y los integrantes del TOF 7, con el objetivo de definir un nuevo esquema de juicio que permita agilizar el proceso. Además criticó el ritmo inicial del juicio, con audiencias virtuales y solo una por semana, calificándolo de "mala decisión" que podría extender el proceso por más de tres años. Si bien el Tribunal dispuso recientemente dos audiencias semanales y la presencialidad de las indagatorias a partir del 25 de noviembre, Lorenzetti consideró que se necesita un esfuerzo mayor.
“No es admisible un juicio de una megacausa en los términos iniciales del juicio, con virtualidad y una audiencia semanal; fue una mala decisión”, insistió.
"Hay que hacer un esfuerzo"
El juez de la Corte enfatizó la necesidad de que los jueces del TOF 7 trabajen durante el receso judicial. "Cuando uno tiene una causa de esta magnitud tiene que acelerar, no se puede paralizar. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque es la imagen de la Justicia frente a la sociedad, no es un tema menor", aseguró.
El magistrado también destacó la importancia de "la calidad, la imparcialidad y la transparencia" en el proceso, mencionando una acordada de la Corte sobre la celeridad de los juicios. Resaltó la necesidad de "organizarle la sala para el juicio, asignarle el personal adecuado" al TOF 7, afirmando que "la presencialidad, la transparencia y la organización de una mega causa son aspectos claves".