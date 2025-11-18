Causa Cuadernos: Lorenzetti pidió celeridad a los jueces y que trabajen en el receso de verano

Lorenzetti hizo este pedido previo a una reunión entre jueces de la Cámara de Casación y los integrantes del TOF 7, con el objetivo de definir un nuevo esquema de juicio que permita agilizar el proceso. Además criticó el ritmo inicial del juicio, con audiencias virtuales y solo una por semana, calificándolo de "mala decisión" que podría extender el proceso por más de tres años. Si bien el Tribunal dispuso recientemente dos audiencias semanales y la presencialidad de las indagatorias a partir del 25 de noviembre, Lorenzetti consideró que se necesita un esfuerzo mayor.