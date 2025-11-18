"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de San Telmo, se reunió con un grupo de nueve economistas cercanos al peronismo y al kirchnerismo. El encuentro tuvo como objetivo la presentación de un documento con propuestas para un "modelo económico nacional".
Según un mensaje publicado por Fernández de Kirchner en la red social X, los economistas le entregaron "consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI". El documento, resultado de más de 45 jornadas de trabajo en comisiones del Partido Justicialista, consta de más de 400 páginas.
“En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”, resaltó Cristina Kirchner en X.
La ex mandataria destacó que el documento no es un trabajo cerrado, sino una "hoja de ruta abierta al debate y a la acción" que será presentada al Partido Justicialista para su discusión.
En su publicación, Fernández de Kirchner argumentó que Argentina enfrenta una "encrucijada histórica" y que es necesario abandonar la "macroeconomía del desacuerdo" para construir un camino hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión. "Es hora de decidir qué país queremos construir, porque la crisis argentina no es solo económica, es una crisis de proyecto de país", concluyó.
¿Quiénes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner?
El grupo de economistas que visitó a la ex presidenta está compuesto por:
Anastasia Daicich: Licenciada en Economía (UBA), con especializaciones y maestrías en relaciones internacionales. Ex Directora de Seguimiento de Gestión y Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de Economía.
Jorge Carrera: Doctor en Economía (Universitá degli Studi di Pavia), Contador Público y Licenciado en Economía (UBA). Ex Vicepresidente Segundo del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ejerce la docencia como profesor de Finanzas Internacionales en la UNLP y la UBA. Además, es investigador en Conicet.
Valentina Castro: Es socióloga y se encuentra cursando la Maestría en Economía Política en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Se desempeña como columnista económica en una emisora de alcance nacional y es docente universitaria en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Emiliano Estrada: Economista y Diputado Nacional por Salta. Ex Subsecretario de Relaciones con las Provincias en el Ministerio del Interior y ex Ministro de Economía de Salta.
Martín Pollera: Economista (UNLP). Ex secretario de Comercio de la breve gestión de Silvina Batakis al frente de Economía, en el mandato de Alberto Fernández. Es economista de la Universidad Nacional de La Plata y también fue Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional en el Ministerio del Interior, conducido por Eduardo Pedro. También fue funcionario en Florencio Varela.
Mercedes D’Alessandro: Ex Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía. Fundadora de Economía Femini(s)ta. Docente e investigadora en diversas universidades.
Juan Pablo Futten: Contador Público con especialización en tributación. Se desempeña como docente en Impuestos II en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y también dicta Procedimiento Contencioso Administrativo y Fiscal en la misma casa de estudios. Trabaja de manera independiente en el ejercicio profesional y ha asesorado al Senado de la Nación en cuestiones tributarias.
Fernando Ausas: Licenciado en Economía (UBA). Ex Director General de Asuntos Financieros Contables de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). Coordinador del Área de Análisis Económico en la consultora Analogías.
Pablo Manzanelli: Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología (UBA), Magíster en Economía Política (FLACSO). Investigador en el Conicet. Docente e investigador en FLACSO y la UNQ.