"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Martín Pollera: Economista (UNLP). Ex secretario de Comercio de la breve gestión de Silvina Batakis al frente de Economía, en el mandato de Alberto Fernández. Es economista de la Universidad Nacional de La Plata y también fue Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional en el Ministerio del Interior, conducido por Eduardo Pedro. También fue funcionario en Florencio Varela.