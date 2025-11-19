Causa Cuadernos: Stornelli dijo que Néstor Kirchner estaría imputado en el juicio si estuviera vivo

El mecanismo de recaudación

El fiscal insistió en que el mecanismo de recaudación "está probado" y que cuentan con "decenas de testigos" que pueden confirmar que "la recaudación era en efectivo, en sótanos, en un auto y en bolsos". Señaló tres puntos clave para el traspaso del dinero: el auto que conducía Centeno hacia el departamento de Juncal y Uruguay, y dos traslados hacia la Casa Rosada. Posteriormente, el dinero era llevado a la quinta presidencial de Olivos y, finalmente, a Santa Cruz, a través del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.