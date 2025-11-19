Secciones
Causa Cuadernos: Stornelli dijo que Néstor Kirchner estaría imputado en el juicio si estuviera vivo

El fiscal federal aseguró que se reunieron pruebas suficientes sobre el esquema de corrupción y critica la modalidad virtual del juicio.

El fiscal federal Carlos Stornelli. El fiscal federal Carlos Stornelli.
Hace 1 Hs

En pleno desarrollo del juicio por la causa de los Cuadernos, el fiscal federal Carlos Stornelli, quien lideró la investigación que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios y empresarios en un presunto esquema de corrupción, afirmó que si Néstor Kirchner estuviera vivo, también estaría imputado en el caso.

"Néstor estaría hoy en el juicio de Cuadernos como imputado", declaró Stornelli en A24, al argumentar que se habrían reunido pruebas suficientes para comprobar el mecanismo de recaudación ilícita. Aunque evitó señalar a Cristina Fernández como la autora intelectual del esquema, sugirió que podría haber "un armado anterior que se continuó".

Stornelli remarcó que, tras la muerte de Néstor Kirchner, hubo un periodo de incertidumbre sobre cómo continuar con el sistema de recaudación. Según el testimonio de un "arrepentido", el control habría pasado a personas que respondían al ex presidente, lo que generó una "pseudo anarquía" que, si bien no era perfecta, funcionaba de manera "más silenciosa y vertical".

El mecanismo de recaudación

El fiscal insistió en que el mecanismo de recaudación "está probado" y que cuentan con "decenas de testigos" que pueden confirmar que "la recaudación era en efectivo, en sótanos, en un auto y en bolsos". Señaló tres puntos clave para el traspaso del dinero: el auto que conducía Centeno hacia el departamento de Juncal y Uruguay, y dos traslados hacia la Casa Rosada. Posteriormente, el dinero era llevado a la quinta presidencial de Olivos y, finalmente, a Santa Cruz, a través del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz

“Eran tres canales. Uno era el auto que manejaba Centeno que llevaba al departamento de Juncal y Uruguay y otros dos que llevaban a la Casa Rosada“, reconstruyó.

Además, el fiscal criticó la modalidad virtual del juicio, con el argumento de que "me deja sabor a poco" ya que "en una audiencia virtual usted no sabe si el que declara tiene apuntadores, y el declarante no está sentado frente a un sistema frente a un juez que le impone respeto". Considera que mentir frente a una cámara es más fácil que hacerlo ante los jueces.

Causa Cuadernos: Lorenzetti pidió celeridad a los jueces y que trabajen en el receso de verano

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Qué propiedades perderán Cristina Kirchner y sus hijos: la Justicia ordenó decomisar 20 inmuebles de la familia

Cristina Kirchner apeló el fallo que le negó recuperar su pensión por ser viuda de un ex presidente

