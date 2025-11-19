Causa Cuadernos: Stornelli dijo que Néstor Kirchner estaría imputado en el juicio si estuviera vivo

En pleno desarrollo del juicio por la causa de los Cuadernos, el fiscal federal Carlos Stornelli, quien lideró la investigación que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios y empresarios en un presunto esquema de corrupción, afirmó que si Néstor Kirchner estuviera vivo, también estaría imputado en el caso.
"Néstor estaría hoy en el juicio de Cuadernos como imputado", declaró Stornelli en A24, al argumentar que se habrían reunido pruebas suficientes para comprobar el mecanismo de recaudación ilícita. Aunque evitó señalar a Cristina Fernández como la autora intelectual del esquema, sugirió que podría haber "un armado anterior que se continuó".
Stornelli remarcó que, tras la muerte de Néstor Kirchner, hubo un periodo de incertidumbre sobre cómo continuar con el sistema de recaudación. Según el testimonio de un "arrepentido", el control habría pasado a personas que respondían al ex presidente, lo que generó una "pseudo anarquía" que, si bien no era perfecta, funcionaba de manera "más silenciosa y vertical".
El mecanismo de recaudación
El fiscal insistió en que el mecanismo de recaudación "está probado" y que cuentan con "decenas de testigos" que pueden confirmar que "la recaudación era en efectivo, en sótanos, en un auto y en bolsos". Señaló tres puntos clave para el traspaso del dinero: el auto que conducía Centeno hacia el departamento de Juncal y Uruguay, y dos traslados hacia la Casa Rosada. Posteriormente, el dinero era llevado a la quinta presidencial de Olivos y, finalmente, a Santa Cruz, a través del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
“Eran tres canales. Uno era el auto que manejaba Centeno que llevaba al departamento de Juncal y Uruguay y otros dos que llevaban a la Casa Rosada“, reconstruyó.
Además, el fiscal criticó la modalidad virtual del juicio, con el argumento de que "me deja sabor a poco" ya que "en una audiencia virtual usted no sabe si el que declara tiene apuntadores, y el declarante no está sentado frente a un sistema frente a un juez que le impone respeto". Considera que mentir frente a una cámara es más fácil que hacerlo ante los jueces.