Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Describió situaciones de aislamiento en celdas sin ventanas, bajo luz constante y vigilancia permanente.

Hace 1 Hs

En la víspera de la segunda audiencia del juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, la ex presidenta Cristina Kirchner, principal acusada en el expediente, denunció a través de sus redes sociales que los testigos colaboradores, a quienes calificó como "extorsionados", fueron sometidos a torturas para brindar sus testimonios.

Cristina Kirchner afirmó en su mensaje en la red social X que algunos de los "arrepentidos" fueron "torturados",al comparar las condiciones de detención con las de la última dictadura militar. Describió situaciones de aislamiento en celdas sin ventanas, bajo luz constante y vigilancia permanente, negando el contacto humano, prácticas que calificó como "tortura blanca".

"A uno de ellos lo aislaron en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las veinticuatro horas del día. Nunca sabía si era de día o de noche. Lo filmaban constantemente, como si el tormento necesitara testigos, pero le negaban el contacto humano: nadie podía verlo, nadie podía hablarle. Esa combinación de luz perpetua, vigilancia y soledad no es un exceso administrativo: es lo que llaman tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles", expresó.

"Persecución política con métodos propios de las dictaduras"

La ex presidenta citó declaraciones de Roberto Herrera, abogado de uno de los testigos colaboradores, quien denunció las condiciones de detención en la Alcaidía Cavia dependiente de la Policía Federal Argentina. Kirchner concluyó que estas acciones constituyen "persecución política con métodos propios de las dictaduras", y las calificó como niveles de coacción "nunca vistos en democracia".

La segunda audiencia del juicio oral está programada para hoy, mientras se debate la posibilidad de aumentar la frecuencia de las audiencias y la modalidad presencial del debate. Cristina Kirchner y otros ex funcionarios están acusados de corrupción en el marco de esta causa, que ha sido objeto de críticas por la modalidad de las audiencias por parte de la Cámara de Casación Federal.

"Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras. Niveles de coacción contra ciudadanos nunca vistos en democracia", agregó.

Kirchner aprovechó su mensaje para atacar al "bestiario judicial del macrismo", al acusar a jueces y fiscales de actuar al servicio del poder económico para perseguir a la oposición política y dar impunidad a los "delincuentes de verdad" que endeudaron al país. Insistió en que la causa de los "Cuadernos truchos" es una distracción frente a la crisis económica actual.

