Cristina en el banquillo: ¿Cómo sigue el juicio por la "Causa Cuadernos"?

Se determinó que se abonaron anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra -generalmente, entre un 3% y un 20%- o montos más concretos y relacionados con certificados de obra. / Así lo explicaron ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez, Claudio Bonadio, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, y el propio Clarens.