Causa Cuadernos: el empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído por su estado de salud

El empresario Enrique Menotti Pescarmona fue sobreseído en la causa de los Cuadernos debido a su delicado estado de salud. El Tribunal Oral Federal 7 dictó el sobreseimiento luego de que peritos médicos confirmaran que Pescarmona padece Alzheimer atípico en estado moderado a severo, lo que le impide afrontar el juicio.
La defensa de Pescarmona había presentado un informe médico en octubre de 2024 que detallaba la enfermedad neurodegenerativa progresiva e irreversible del empresario. Tanto el Cuerpo Médico Forense de la Corte como los peritos de la defensa coincidieron en que Pescarmona "no cuenta con aptitud suficiente para estar en juicio".
La fiscal Fabiana León consideró que se configuraba una incapacidad mental sobreviniente y solicitó el sobreseimiento, postura que también fue apoyada por la querella. El tribunal, conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, dictó finalmente el sobreseimiento.
Este sobreseimiento se produjo en un escenario en el que la Cámara Federal de Casación Penal busca acelerar el juicio de la causa Cuadernos. Para ello, ofreció al Tribunal Oral la Sala Auditorium (Sala AMIA) del edificio de Comodoro Py, con la posibilidad de realizar audiencias tres veces por semana, incluso durante feriados y ferias judiciales, priorizando la presencialidad y el uso de herramientas virtuales.