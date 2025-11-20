Causa Cuadernos: el empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído por su estado de salud

Este sobreseimiento se produjo en un escenario en el que la Cámara Federal de Casación Penal busca acelerar el juicio de la causa Cuadernos. Para ello, ofreció al Tribunal Oral la Sala Auditorium (Sala AMIA) del edificio de Comodoro Py, con la posibilidad de realizar audiencias tres veces por semana, incluso durante feriados y ferias judiciales, priorizando la presencialidad y el uso de herramientas virtuales.