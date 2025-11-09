Secciones
Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

El “Decano” recibe a Godoy Cruz desde las 21.30 con la obligación de ganar para olvidarse definitivamente del descenso.

PUESTA A PUNTO EN EL MONUMENTAL. El "Loco" Leandro Díaz arrastra una molestia muscular y si no está en condiciones de jugar su lugar será ocupado por Ramiro Ruiz Rodríguez contra el "Tomba".
Diego Caminos
Por Diego Caminos

Atlético Tucumán tiene la cita más importante del año. Desde las 21.30, en el Monumental “José Fierro”, el “Decano” buscará sumar los tres puntos necesarios para asegurar su permanencia en la categoría. Un triunfo que, además, serviría para calmar las aguas agitadas que se sienten en 25 de Mayo y Chile, y devolver algo de tranquilidad a las tribunas.

Los dirigidos por Hugo Colace llegan al encuentro clave luego de tres derrotas consecutivas: 0-2 ante Instituto en Córdoba, 1-2 en casa frente a San Lorenzo y la dura goleada 0-3 ante Independiente en Avellaneda. Tres caídas que profundizaron la crisis deportiva e institucional del club, dejaron en el camino a Lucas Pusineri y amargaron el debut del nuevo entrenador.

Por eso, el DT planea meter mano en el “11” inicial y apostaría por varios referentes del plantel. En a zona defensiva, los cambios son obligados: Miguel Brizuela reemplazará a Ignacio Galván (suspendido tres fechas por su expulsión en Avellaneda), mientras que Gianluca Ferrari ocupará el lugar del también sancionado Cléver Ferreira. Con Maximiliano Villa aún en recuperación de una fascitis plantar, Damián Martínez volverá a ser titular y completará la línea del fondo.

En el mediocampo aparecen las principales novedades. El capitán Guillermo Acosta reemplazaría a Kevin Ortiz, suspendido por acumulación de amarillas, y será titular por primera vez en el torneo. Adrián Sánchez dejaría el carril derecho para compartir el eje central con el tucumano. Kevin López y Franco Nicola, lesionados, tampoco estarán disponibles.

Por derecha reaparecería Renzo Tesuri, quien volverá al Monumental “José Fierro” después de 280 días de espera. El volante ya está recuperado de su lesión y a disposición del cuerpo técnico y ocupará el lugar del lesionado Kevín López.

Así, Nicolás Laméndola regresaría tras cumplir su suspensión ante Independiente y ocuparía el carril izquierdo por Ramiro Ruiz Rodríguez.

En la zona ofensiva persisten las dudas. Leandro Díaz arrastra una molestia muscular y su presencia no está garantizada. Si no llega en condiciones, Ruiz Rodríguez se movería desde la banda al ataque y compartiría dupla con Mateo Bajamich.

En la previa del encuentro decisivo, Colace analizó la situación del equipo. “Es importante tener en cuenta que tengo bastante más tiempo de trabajo que para el partido pasado; espero que se vea. Estamos creciendo mucho. Estoy hablando con los jugadores y están trabajando muy fuerte para revertir la situación. Estoy convencido de que van a saber afrontar este momento”, declaró.

A su vez, anticipó la importancia del duelo y destacó el rol de los hinchas “decanos”. “Esto va a ser una final, hay que tomarlo de esa manera. Es un partido difícil, pero también va a ser difícil para ellos; porque somos locales, va a venir mucha gente y sé que nos van a apoyar”, sostuvo.

Por su parte, el “Tomba” atraviesa una situación igual o más delicada. Ganó solo uno de sus últimos 18 partidos y no consigue una victoria hace siete fechas. La racha negativa lo hundió en el fondo de la tabla anual, con 28 puntos, apenas uno por encima de Aldosivi y San Martín de San Juan, en zona de descenso antes del inicio de la fecha 15. Los mendocinos necesitan sumar al menos un punto si no quieren caminar por la cuerda floja en la última jornada.

Los malos resultados obligaron a la dirigencia a tomar medidas: contrataron a Omar Asad para cumplir su tercer ciclo en el club. Tras empatar de local ante el “Santo” sanjuanino, el “Turco” anticipó cambios tácticos para visitar a Atlético. El esquema mutaría a un 4-3-3 “bien ofensivo”, con el regreso del ex Boca Guillermo “Pol” Fernández en la mitad de la cancha.

Lo cierto es que, más allá de lo que haga el rival, Atlético debe concentrarse en jugar su propio partido. Tiene una gran oportunidad para despejar algunas antes de cerrar el año, y Colace lo sabe. “Todos los desafíos son grandes, para mí y para cualquiera. Me tocó este momento, lo asumo y me hago responsable. Sé que, cuando las cosas salgan bien, también seré responsable de las cosas buenas. Vine a Atlético para dejar cosas: lo hice en Reserva y lo voy a hacer en Primera división también”, afirmó el entrenador con determinación.

