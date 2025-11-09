Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

Lo cierto es que, más allá de lo que haga el rival, Atlético debe concentrarse en jugar su propio partido. Tiene una gran oportunidad para despejar algunas antes de cerrar el año, y Colace lo sabe. “Todos los desafíos son grandes, para mí y para cualquiera. Me tocó este momento, lo asumo y me hago responsable. Sé que, cuando las cosas salgan bien, también seré responsable de las cosas buenas. Vine a Atlético para dejar cosas: lo hice en Reserva y lo voy a hacer en Primera división también”, afirmó el entrenador con determinación.