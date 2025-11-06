Secciones
Atlético Tucumán apuesta a ganarlo desde las tribunas

De cara al duelo clave frente a Godoy Cruz, una colecta organizada por la comisión de hinchas y socios propone organizar un recibimiento memorable. Cómo aportar.

INCONDICIONAL. Los fanáticos decanos preparan un recibimiento memorable para recibir a Godoy Cruz este domingo. INCONDICIONAL. Los fanáticos "decanos" preparan un recibimiento memorable para recibir a Godoy Cruz este domingo.
Hace 1 Hs

Los hinchas y socios de Atlético Tucumán saben que el equipo atraviesa un momento límite. Por eso, más que nunca, entienden que no pueden dejarlo solo. Cuando la pelota no entra y el juego se hace cuesta arriba, el aliento se vuelve una herramienta tan poderosa como un jugador más. Con esa convicción, la agrupación de hinchas “Somos Tucumán” lanzó una propuesta que busca transformar el Monumental “José Fierro” en un verdadero hervidero: un recibimiento capaz de meter presión desde el minuto uno.

Desde las tribunas “decanas” hace rato se respira un ambiente tenso. La danza de responsables parece no tener fin, y los hinchas reparten culpas entre jugadores y dirigentes. Por eso, esta vez, los fanáticos decidieron jugar su propio partido. “Tomamos esta iniciativa por el pensamiento y la actitud generalizada del hincha de Atlético, que quiere cambiar el chip para este partido. Entendemos que todos estamos en un momento crítico y que solo nosotros, los hinchas, podemos salvarlo”, explicaron desde la agrupación “Somos Tucumán”, en diálogo con LA GACETA.

La organización puso en marcha una colecta a través de un sistema de rifas, con números que van de $3.000 a $10.000, y premios que incluyen indumentaria oficial del club: camisetas, shorts y vouchers de descuentos en distintos emprendimientos locales. El dinero recaudado será destinado a la compra de fuegos artificiales, banderolas, papeles, telones y algunas sorpresas, según adelantaron desde la comisión.

A falta de pocos días para el encuentro decisivo frente a Godoy Cruz, este domingo desde las 21.30, la campaña “El domingo dejamos todo por los colores” ya logró cubrir el 50% de los objetivos planteados. Desde la agrupación remarcan que cada recibimiento es financiado exclusivamente por los hinchas. “Son regalos que le hacemos al club sin generarle ningún gasto. Sin el aporte de la gente, nunca hubiesen sido posibles”, señalaron.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de los canales oficiales de “Somos Tucumán”, que continúan recibiendo aportes económicos para el recibimiento. “Esta hinchada inimitable ya demostró que se pueden ganar partidos desde las tribunas, y lo vamos a intentar nuevamente el domingo. El hincha está respondiendo: El Monumental tiene que explotar”, arengaron.

De esa manera, con la ilusión puesta en revertir el presente, los hinchas de Atlético vuelven a tomar protagonismo y el domingo buscarán que el aliento sea el impulso que el equipo necesita para recuperar confianza. Hasta el momento, lo cierto es que, en tiempos difíciles, la fe “decana” vuelve a decir presente.


