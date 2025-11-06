Atlético Tucumán apuesta a ganarlo desde las tribunas

Desde las tribunas “decanas” hace rato se respira un ambiente tenso. La danza de responsables parece no tener fin, y los hinchas reparten culpas entre jugadores y dirigentes. Por eso, esta vez, los fanáticos decidieron jugar su propio partido. “Tomamos esta iniciativa por el pensamiento y la actitud generalizada del hincha de Atlético, que quiere cambiar el chip para este partido. Entendemos que todos estamos en un momento crítico y que solo nosotros, los hinchas, podemos salvarlo”, explicaron desde la agrupación “Somos Tucumán”, en diálogo con LA GACETA.