¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

Los rivales directos del "Decano" y sus calendarios

Mientras prepara la recta final del torneo, Atlético mirará también qué pasará con los equipos que aparecen como adversarios en la lucha por zafar del descenso. Sarmiento (31) visitará a Instituto (domingo desde las 19.20) y luego recibirá a San Lorenzo. Talleres (30) jugará contra Platense (sábado a partir de las 19.15) y luego visitará a Instituto. Newell’s (30) enfrentará a Huracán (sábado, 19.15) y a Racing. Godoy Cruz (28) visitará el domingo a Atlético y cerrará con Riestra. San Martín (27) jugará ante Lanús (sábado 21.30) y luego contra Aldosivi, en otra final directa. Aldosivi (27) visitará a Banfield (domingo, 19.20) y recibirá a San Martín.