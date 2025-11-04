¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

Está claro que Atlético Tucumán atraviesa días complicados, tanto en lo institucional como en lo deportivo. El “Decano” no suma puntos desde hace tres partidos (perdió de manera consecutiva contra Instituto, San Lorenzo e Independiente) y pasó de estar entre los ocho mejores de su zona a mirar de cerca el descenso. Sin embargo, a pesar de la racha negativa, los dirigidos por Hugo Colace todavía dependen de sí mismos para asegurar la permanencia.
El reglamento de la Liga Profesional dispone que este año descenderán a la Primera Nacional dos equipos: uno por la tabla Anual y otro por la tabla de promedios. Actualmente, esos lugares son ocupados por San Martín de San Juan y Aldosivi, ambos con 27 puntos, que se enfrentarán mano a mano en la última fecha en un partido que será una verdadera final.
Atlético, por su parte, suma 31 puntos y tiene por debajo a Sarmiento (31), Talleres (30), Newell’s (30), Godoy Cruz (28) y los mencionados San Martín (27) y Aldosivi (27). El domingo, el “Decano” recibirá a Godoy Cruz en el Monumental "José Fierro", y en la última fecha visitará a Lanús en La Fortaleza. Si gana uno de esos dos partidos asegurará su continuidad en Primera División.
En caso de no sumar de a tres antes del cierre del campeonato, Atlético dependerá de otros resultados para evitar el descenso. Si se produce un empate en puntos en el penúltimo puesto de la tabla Anual, el reglamento establece un partido desempate entre los equipos involucrados (o un triangular/cuadrangular, de ser necesario, dependiendo de la cantidad de equipos que igualen en esa posición).
La peor combinación de resultados para Atlético
El peor escenario posible sería que Atlético no sume puntos en las últimas dos jornadas. En ese caso, si se dan algunas combinaciones podía descender de manera directa (algo poco probable) o incluso tener que definir su situación en un partido (o mini torneo).
Por lo pronto, los dirigidos por Colace implorarán por derrotas de San Martín de San Juan y de Aldosivi en la próxima fecha. Si eso ocurre, también garantizará su permanencia en la categoría antes de disputar el partido contra los mendocinos.
Los rivales directos del "Decano" y sus calendarios
Mientras prepara la recta final del torneo, Atlético mirará también qué pasará con los equipos que aparecen como adversarios en la lucha por zafar del descenso. Sarmiento (31) visitará a Instituto (domingo desde las 19.20) y luego recibirá a San Lorenzo. Talleres (30) jugará contra Platense (sábado a partir de las 19.15) y luego visitará a Instituto. Newell’s (30) enfrentará a Huracán (sábado, 19.15) y a Racing. Godoy Cruz (28) visitará el domingo a Atlético y cerrará con Riestra. San Martín (27) jugará ante Lanús (sábado 21.30) y luego contra Aldosivi, en otra final directa. Aldosivi (27) visitará a Banfield (domingo, 19.20) y recibirá a San Martín.
En gran parte la permanencia de Atlético en la máxima categoría parece estar sujeta a lo que puedan hacer el “Verdinegro” y el “Tiburón” porque si alguno no suma cuatro puntos de los seis posibles, le allanará el camino al “Decano”. Sin embargo, en 25 de Mayo y Chile saben que lo mejor es ganarle a Godoy Cruz el domingo para poder respirar aliviados.