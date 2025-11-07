Renzo Tesuri puede ser el nexo para la reconciliación en Atlético Tucumán

El mediocampista se mostró visiblemente ofuscado por la derrota y evitó darle demasiada relevancia a su regreso. Prefirió enfocarse en el presente del club y en lo que espera del hincha “decano” para el domingo. “Es un momento que vamos a sacar adelante, porque el grupo está bien y estamos trabajando con mucho esfuerzo. Tenemos bronca porque contra Independiente no salió lo que planteamos, pero sabemos que ante Godoy Cruz tenemos una final. El hincha se puede expresar como quiera, está en todo su derecho. Nosotros tenemos que dar la cara y salir adelante”, reconoció.