Cuatro bajas y dos regresos: la trascendental decisión que deberá afrontar Colace en Atlético Tucumán

Está claro que el debut de Hugo Colace al mando del equipo no fue el esperado. El DT asumió en un contexto institucional y deportivo caldeado, con poco margen de error. Tuvo menos de una semana de trabajo, tiempo insuficiente para trasladar al plantel profesional el buen rendimiento que venía mostrando en la Reserva. En la derrota 0-3 contra Independiente, Atlético no jugó bien y, lejos de iniciar una nueva etapa, ofreció una versión similar a que los ciclos irregulares de Lucas Pusineri, Facundo Sava y la dupla Sergio Gómez–Favio Orsi ya habían mostrado.